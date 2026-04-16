Ferrari dévoile l'intérieur de la Luce en vidéo, avec Jony Ive aux commandes

On en dit quoi ?



L'ADN Apple dans cette Ferrari est impossible à rater. C'est quand même assez rigolo de voir Jony Ive concevoir l'intérieur d'une voiture à 500 000 euros après avoir passé 30 ans chez Apple à dessiner des iPhone. Le résultat est un cran au-dessus de ce qu'on voit chez les constructeurs classiques, avec un vrai travail sur les matériaux (aluminium recyclé, verre anti-rayures) et une cohérence de design qui fait un peu rêver tous ceux qui ont un jour attendu une Apple Car. Par contre, 2,3 tonnes sur la balance pour une berline électrique, c'est quand même un peu lourd, le nom "Luce" (lumière en italien) a un petit côté ironique à ce poids-là.