Ferrari dévoile l'intérieur de la Luce en vidéo, avec Jony Ive aux commandes
Par Vincent Lautier - Publié le
Ferrari vient de publier une nouvelle vidéo qui détaille l'habitacle de la Luce, sa toute première voiture 100% électrique. L'intérieur, co-conçu par Jony Ive et Marc Newson (les fondateurs de LoveFrom), mélange boutons physiques, écrans OLED et un système de lancement qui s'active depuis le plafond. Le tout pour un véhicule de 1 000 chevaux attendu à plus de 500 000 euros.
La vidéo commence par la clé Ferrari qui vient se loger dans son support, et le jaune historique de la marque qui envahit l'interface au démarrage. L'écran central d'infodivertissement reprend les proportions d'un iPad avec les bords arrondis d'un iPhone, et la patte de Jony Ive saute aux yeux. L'écran pivote latéralement et une rangée de boutons physiques en bas permet de contrôler la climatisation. Le volant, usiné d'un seul bloc d'aluminium, affiche les modes de conduite (Ice, Wet, Dry, Sport) et peut bouger en tandem avec l'écran numérique pour s'adapter à la position du conducteur. Les sièges en cuir arborent le Cavallino cousu dans l'appui-tête.
Le moment fort de la vidéo arrive quand une poignée située au-dessus de tête du potentiel conducteur est activée, comme dans un cockpit d'hélicoptère, pour activer le launch control. Le système ajuste le couple, la stabilité et répartit la puissance des quatre moteurs électriques pour un départ optimal. Les 1 000 chevaux de la Luce promettent un 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes, ce qui place cette berline de 2,3 tonnes au niveau des hypercars thermiques. La batterie NMC de 122 kWh en architecture 880V offre plus de 530 km d'autonomie en cycle WLTP. La recharge rapide en courant continu monte à 350 kW, avec un passage de 10 à 80% en moins de 25 minutes.
Ferrari veut se différencier, et prend le contre-pied de ce qui se fait en matière d'intérieur électrique. Là où par exemple, Tesla, mise tout sur un écran géant et zéro bouton, la Luce multiplie les commandes physiques. Jony Ive, qui a passé des années à simplifier les interfaces chez Apple, pense qu'un grand écran tactile ne fonctionne pas en voiture. Le compteur de vitesse utilise un système multicouche avec une aiguille physique posée devant des écrans OLED découpés en dessous, un peu comme le cadran d'une montre de luxe, on voit bien l'inspiration. La Luce embarque aussi des changements de vitesse simulés, Ferrari ayant confirmé un système de boîte virtuelle avec des temps de passage entre 200 et 600 millisecondes. La voiture sera présentée en détail le 25 mai 2026 à Rome, avec un prix qui démarre aux alentours de 500 000 euros. Les premières livraisons sont prévues pour octobre 2026, vous pouvez donc commencer à contacter votre banquier.
L'ADN Apple dans cette Ferrari est impossible à rater. C'est quand même assez rigolo de voir Jony Ive concevoir l'intérieur d'une voiture à 500 000 euros après avoir passé 30 ans chez Apple à dessiner des iPhone. Le résultat est un cran au-dessus de ce qu'on voit chez les constructeurs classiques, avec un vrai travail sur les matériaux (aluminium recyclé, verre anti-rayures) et une cohérence de design qui fait un peu rêver tous ceux qui ont un jour attendu une Apple Car. Par contre, 2,3 tonnes sur la balance pour une berline électrique, c'est quand même un peu lourd, le nom "Luce" (lumière en italien) a un petit côté ironique à ce poids-là.
Un écran qui rappelle l'iPad, des boutons qui rappellent l'iPhone
La vidéo commence par la clé Ferrari qui vient se loger dans son support, et le jaune historique de la marque qui envahit l'interface au démarrage. L'écran central d'infodivertissement reprend les proportions d'un iPad avec les bords arrondis d'un iPhone, et la patte de Jony Ive saute aux yeux. L'écran pivote latéralement et une rangée de boutons physiques en bas permet de contrôler la climatisation. Le volant, usiné d'un seul bloc d'aluminium, affiche les modes de conduite (Ice, Wet, Dry, Sport) et peut bouger en tandem avec l'écran numérique pour s'adapter à la position du conducteur. Les sièges en cuir arborent le Cavallino cousu dans l'appui-tête.
Un launch control à la manière d'un hélicoptère
Le moment fort de la vidéo arrive quand une poignée située au-dessus de tête du potentiel conducteur est activée, comme dans un cockpit d'hélicoptère, pour activer le launch control. Le système ajuste le couple, la stabilité et répartit la puissance des quatre moteurs électriques pour un départ optimal. Les 1 000 chevaux de la Luce promettent un 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes, ce qui place cette berline de 2,3 tonnes au niveau des hypercars thermiques. La batterie NMC de 122 kWh en architecture 880V offre plus de 530 km d'autonomie en cycle WLTP. La recharge rapide en courant continu monte à 350 kW, avec un passage de 10 à 80% en moins de 25 minutes.
Une anti-Tesla à 500 000 euros
Ferrari veut se différencier, et prend le contre-pied de ce qui se fait en matière d'intérieur électrique. Là où par exemple, Tesla, mise tout sur un écran géant et zéro bouton, la Luce multiplie les commandes physiques. Jony Ive, qui a passé des années à simplifier les interfaces chez Apple, pense qu'un grand écran tactile ne fonctionne pas en voiture. Le compteur de vitesse utilise un système multicouche avec une aiguille physique posée devant des écrans OLED découpés en dessous, un peu comme le cadran d'une montre de luxe, on voit bien l'inspiration. La Luce embarque aussi des changements de vitesse simulés, Ferrari ayant confirmé un système de boîte virtuelle avec des temps de passage entre 200 et 600 millisecondes. La voiture sera présentée en détail le 25 mai 2026 à Rome, avec un prix qui démarre aux alentours de 500 000 euros. Les premières livraisons sont prévues pour octobre 2026, vous pouvez donc commencer à contacter votre banquier.
On en dit quoi ?
L'ADN Apple dans cette Ferrari est impossible à rater. C'est quand même assez rigolo de voir Jony Ive concevoir l'intérieur d'une voiture à 500 000 euros après avoir passé 30 ans chez Apple à dessiner des iPhone. Le résultat est un cran au-dessus de ce qu'on voit chez les constructeurs classiques, avec un vrai travail sur les matériaux (aluminium recyclé, verre anti-rayures) et une cohérence de design qui fait un peu rêver tous ceux qui ont un jour attendu une Apple Car. Par contre, 2,3 tonnes sur la balance pour une berline électrique, c'est quand même un peu lourd, le nom "Luce" (lumière en italien) a un petit côté ironique à ce poids-là.