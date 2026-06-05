Luce, Ferrari ou AppleCar ?⎜ORLM-589
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est le week-end, l'heure de... refaire le Mac ! L'émission hebdomadaire animée par Olivier Frigara revient cette semaine avec une actualité bien chargée !
Au sommaire d’On refait le Mac :
Luce, Ferrari ou AppleCar ?
Au sommaire d’On refait le Mac :
Luce, Ferrari ou AppleCar ?
La présentation de la Ferrari Luce dessinée par Jony Ive et Marc Newson, à la tête du design d’Apple durant des années, génère un bad buzz mondial. Pourquoi tant de haine ? Le nouveau bolide de la scuderia est-il plus une Apple Car qu’une vraie Ferrari ? Porte-t-elle les gènes des années de recherche du projet Titan abandonné par Tim Cook ? Ces réactions vives à l’enc
Débats !
La présentation de la Ferrari Luce dessinée par Jony Ive et Marc Newson, à la tête du design d’Apple durant des années, génère un bad buzz mondial. Pourquoi tant de haine ? Le nouveau bolide de la scuderia est-il plus une Apple Car qu’une vraie Ferrari ? Porte-t-elle les gènes des années de recherche du projet Titan abandonné par Tim Cook ? Ces réactions vives à l’enc
Débats !