Luce, Ferrari ou AppleCar ?⎜ORLM-589

Luce, Ferrari ou AppleCar ?



La présentation de la Ferrari Luce dessinée par Jony Ive et Marc Newson, à la tête du design d’Apple durant des années, génère un bad buzz mondial. Pourquoi tant de haine ? Le nouveau bolide de la scuderia est-il plus une Apple Car qu’une vraie Ferrari ? Porte-t-elle les gènes des années de recherche du projet Titan abandonné par Tim Cook ? Ces réactions vives à l’enc



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