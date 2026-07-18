XPeng, 1er constructeur chinois à intégrer Google Maps Auto SDK pour une raison bien précise

Google Maps Auto SDK ?

Plus de 2 milliards d'utilisateurs ont recours à Google Maps chaque mois, et nous sommes ravis de proposer notre technologie de pointe à davantage de conducteurs en Europe et au-delà

en moins d'un an

Seulement la XPeng L03 ?

Le "NGP" en ligne de mire

Le futur déploiement du système NGP (VLA 2.0) sur les marchés étrangers devra s'appuyer sur des données cartographiques et des manœuvres de navigation

d'amélioration clé qui ouvre la voie au développement international du NGP (VLA 2.0)

dans son véhicule, un moyen de s'appuyer sur les technologies de Google tout en gardant le contrôle sur l'OS.Google Maps Auto SDK permet en fait aux constructeur de, avec interface, rendu et toutes les interactions, mais en fournissant le, a déclaré Jorgen Behrens, vice-président et directeur général de Google Maps Automotive, ajoutant qu'XPeng a déployé cette intégration, mais Xpeng pourrait sans doute les en faire profiter via une mise à jour OTA, à supposer que le hardware actuel suffise. En effet, même sur la L03, nos premiers tests (cf la vidéo) montraient une interface encore un peu saccadée, mais il s'agissait d'une pré-série de la voiture.A noter queà en bénéficier, mais c'est bien le premier de la région Asie-Pacifique à se faire certifier. Google a profité de ces déclarations pour confirmer qu'il travaille avec d'autres constructeurs, sans toutefois citer de nom., a déclaré l'entreprise, qualifiant l'intégration des données de Google MapsEn d'autres termes,; l'entreprise a donc choisi de confier cette composante à Google plutôt que de la développer marché par marché comme l'a fait Tesla depuis une dizaine d'années.