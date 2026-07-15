XPENG veut proposer sa conduite autonome chinoise sur les routes d'Europe début 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron de XPENG, He Xiaopeng, a annoncé que le système de conduite intelligente maison, déployé en Chine depuis mars, arrivera en Europe dès le début 2027. La marque teste déjà sur les routes du continent, jusqu'à Munich, et évoque même une future flotte de robotaxis. Un calendrier ambitieux qui va quand même se heurter à la réglementation européenne.
Tout est parti d'un message du dirigeant sur X, à la veille d'un grand événement de la marque. Son système baptisé NGP, pour Next Generation Pilot, a été lancé en Chine ce printemps, et espère désormais arriver en Europe pour le début 2027. He Xiaopeng affirme que ses voitures roulent depuis un moment sur les routes européennes avec des résultats plutôt encourageants, et qu'il comptait lui-même l'essayer dans la journée du côté de Munich. La marque promet aussi de lancer dans un futur proche, une flotte de robotaxis, avec la même technologie, en s'appuyant sur des partenaires locaux.
Derrière ces avancées, se cache une technologie qui répond au doux nom de VLA 2.0, pour Vision-Language-Action. Plutôt que d'empiler des milliers de règles rigides et de s'appuyer sur des cartes ultra-précises comme le font les systèmes classiques, XPENG a tout misé sur un seul et même modèle d'intelligence artificielle qui voit la route, réfléchit et commande la voiture d'une traite. Le but, c'est de coller au mieux à la façon dont vous conduiriez vous-même, même quand un piéton déboule ou qu'un nid-de-poule débarque sans prévenir. La marque parle carrément d'atteindre un jour le niveau 4, ce stade où la voiture se passe totalement de vos mains.
La démonstration a beau impressionner sur le papier, elle va se cogner à un mur qui n'a rien de technique. L'Europe est l'un des endroits les plus verrouillés de la planète pour la voiture autonome, avec ses homologations réclamées pays par pays et des exigences sans commune mesure avec celles de la Chine. Tesla en sait quelque chose, son fameux FSD y étant toujours limité après des années de promesses. XPENG, qui vend déjà ses voitures par chez nous, arrive donc avec une vraie expertise, mais rien ne dit que sa version européenne sera aussi avancée.
Voir un constructeur chinois défier Tesla sur son propre terrain, celui du logiciel de conduite, est positif pour la concurrence. On ne va quand même pas trop s'emballer sur un lancement début 2027, parce qu'entre une démo réussie à Munich et une homologation validée dans vingt-sept pays, il y a un gouffre que XPENG n'a pas fini de mesurer.
Une conduite testée jusqu'à Munich
Tout est parti d'un message du dirigeant sur X, à la veille d'un grand événement de la marque. Son système baptisé NGP, pour Next Generation Pilot, a été lancé en Chine ce printemps, et espère désormais arriver en Europe pour le début 2027. He Xiaopeng affirme que ses voitures roulent depuis un moment sur les routes européennes avec des résultats plutôt encourageants, et qu'il comptait lui-même l'essayer dans la journée du côté de Munich. La marque promet aussi de lancer dans un futur proche, une flotte de robotaxis, avec la même technologie, en s'appuyant sur des partenaires locaux.
VLA 2.0, le cerveau qui veut conduire comme un humain
Derrière ces avancées, se cache une technologie qui répond au doux nom de VLA 2.0, pour Vision-Language-Action. Plutôt que d'empiler des milliers de règles rigides et de s'appuyer sur des cartes ultra-précises comme le font les systèmes classiques, XPENG a tout misé sur un seul et même modèle d'intelligence artificielle qui voit la route, réfléchit et commande la voiture d'une traite. Le but, c'est de coller au mieux à la façon dont vous conduiriez vous-même, même quand un piéton déboule ou qu'un nid-de-poule débarque sans prévenir. La marque parle carrément d'atteindre un jour le niveau 4, ce stade où la voiture se passe totalement de vos mains.
Le vrai obstacle, c'est l'Europe
La démonstration a beau impressionner sur le papier, elle va se cogner à un mur qui n'a rien de technique. L'Europe est l'un des endroits les plus verrouillés de la planète pour la voiture autonome, avec ses homologations réclamées pays par pays et des exigences sans commune mesure avec celles de la Chine. Tesla en sait quelque chose, son fameux FSD y étant toujours limité après des années de promesses. XPENG, qui vend déjà ses voitures par chez nous, arrive donc avec une vraie expertise, mais rien ne dit que sa version européenne sera aussi avancée.
On en dit quoi ?
Voir un constructeur chinois défier Tesla sur son propre terrain, celui du logiciel de conduite, est positif pour la concurrence. On ne va quand même pas trop s'emballer sur un lancement début 2027, parce qu'entre une démo réussie à Munich et une homologation validée dans vingt-sept pays, il y a un gouffre que XPENG n'a pas fini de mesurer.