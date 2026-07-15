XPENG veut proposer sa conduite autonome chinoise sur les routes d'Europe début 2027

On en dit quoi ?



Voir un constructeur chinois défier Tesla sur son propre terrain, celui du logiciel de conduite, est positif pour la concurrence. On ne va quand même pas trop s'emballer sur un lancement début 2027, parce qu'entre une démo réussie à Munich et une homologation validée dans vingt-sept pays, il y a un gouffre que XPENG n'a pas fini de mesurer.