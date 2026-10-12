Renault Trafic électrique : 470 km d’autonomie, recharge ultrarapide et une belle surprise !
Par Laurence - Publié le
Renault accélère l’électrification de ses utilitaires avec le nouveau Trafic Van E-Tech electric. Au programme : une architecture 800 volts, jusqu’à 470 km d’autonomie et une recharge permettant de récupérer 280 km en seulement 20 minutes. Fabriqué en France, ce nouveau fourgon électrique devrait arriver sur les routes européennes avant la fin de l’année.
Renault ne s’est pas contenté d’électrifier son célèbre utilitaire. Cette nouvelle génération repose sur une plateforme skateboard, spécialement développée pour les véhicules électriques. La batterie prend place dans le plancher, tandis que le moteur est installé à l’arrière. Cette architecture permet d’optimiser l’espace de chargement tout en limitant l’encombrement extérieur.
Deux longueurs seront proposées : 4,87 mètres pour la version L1 et 5,27 mètres pour la L2, avec des volumes utiles respectifs de 5,1 et 5,8 m³. Avec une hauteur d’environ 1,90 mètre, le Trafic pourra également accéder à la plupart des parkings souterrains. Autre particularité : son diamètre de braquage de seulement 10,3 mètres, comparable à celui d’une Renault Clio !
Sous le capot (enfin plutôt à l’arrière ^^), le Trafic embarque un moteur électrique de 204 chevaux (150 kW) développant 345 Nm de couple. Il pourra transporter jusqu’à 1,3 tonne de marchandises et remorquer deux tonnes. Son espace de chargement acceptera jusqu’à trois europalettes.
Deux batteries seront disponibles. La première, de 81 kWh avec une chimie NMC, promet plus de 470 km d’autonomie selon le cycle WLTP, sous réserve de l’homologation définitive. En utilisation exclusivement urbaine, Renault évoque même une autonomie pouvant approcher 690 km. Une seconde batterie LFP de 60 kWh, plus abordable, arrivera ultérieurement avec environ 350 km d’autonomie annoncés.
C’est probablement l’une des principales nouveautés de ce Trafic électrique. Renault inaugure une architecture 800 volts, une technologie permettant notamment de réduire les temps de recharge sur les bornes rapides compatibles. Le constructeur annonce jusqu’à 280 km d’autonomie récupérés en 20 minutes, voire 380 km en cycle urbain.
La puissance maximale de recharge en courant continu n’a toutefois pas encore été communiquée. Le Trafic disposera également de la fonction V2L, permettant d’alimenter directement des outils électriques depuis sa batterie. Une prise de force électrique ePTO sera aussi proposée pour certains équipements professionnels.
Le Trafic sera également le premier Renault reposant sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), développée avec Ampere. Concrètement, une partie importante des fonctions électroniques pourra évoluer grâce à des mises à jour à distance. Renault proposera aussi UPTIMIZE, une plateforme de services connectés destinée notamment à anticiper les opérations de maintenance et à limiter l’immobilisation des véhicules.
Le nouveau Trafic électrique sera assemblé dans l’usine Renault de Sandouville, en Normandie. Sa commercialisation européenne est prévue avant la fin de l’année 2026, avant l’arrivée de nouvelles déclinaisons professionnelles en 2027. Il a également décroché le titre d’International Van of the Year 2027, décerné lors du salon IAA Transportation de Hanovre. Son prix commence à partir de 36 370 € (prime CEE de 10 630€ déduite)
Avec son architecture 800 volts et son autonomie annoncée, Renault entend répondre à deux difficultés majeures des utilitaires électriques : le rayon d’action et les temps d’immobilisation. La fabrication française constitue également un argument intéressant. Reste toutefois une inconnue essentielle : le prix, qui devra convaincre les professionnels de franchir le pas de l’électrique.
Un Trafic électrique entièrement repensé
Renault ne s’est pas contenté d’électrifier son célèbre utilitaire. Cette nouvelle génération repose sur une plateforme skateboard, spécialement développée pour les véhicules électriques. La batterie prend place dans le plancher, tandis que le moteur est installé à l’arrière. Cette architecture permet d’optimiser l’espace de chargement tout en limitant l’encombrement extérieur.
Deux longueurs seront proposées : 4,87 mètres pour la version L1 et 5,27 mètres pour la L2, avec des volumes utiles respectifs de 5,1 et 5,8 m³. Avec une hauteur d’environ 1,90 mètre, le Trafic pourra également accéder à la plupart des parkings souterrains. Autre particularité : son diamètre de braquage de seulement 10,3 mètres, comparable à celui d’une Renault Clio !
Jusqu’à 690 km d’autonomie en ville ?
Sous le capot (enfin plutôt à l’arrière ^^), le Trafic embarque un moteur électrique de 204 chevaux (150 kW) développant 345 Nm de couple. Il pourra transporter jusqu’à 1,3 tonne de marchandises et remorquer deux tonnes. Son espace de chargement acceptera jusqu’à trois europalettes.
Deux batteries seront disponibles. La première, de 81 kWh avec une chimie NMC, promet plus de 470 km d’autonomie selon le cycle WLTP, sous réserve de l’homologation définitive. En utilisation exclusivement urbaine, Renault évoque même une autonomie pouvant approcher 690 km. Une seconde batterie LFP de 60 kWh, plus abordable, arrivera ultérieurement avec environ 350 km d’autonomie annoncés.
Une recharge de 280 km en 20 minutes
C’est probablement l’une des principales nouveautés de ce Trafic électrique. Renault inaugure une architecture 800 volts, une technologie permettant notamment de réduire les temps de recharge sur les bornes rapides compatibles. Le constructeur annonce jusqu’à 280 km d’autonomie récupérés en 20 minutes, voire 380 km en cycle urbain.
La puissance maximale de recharge en courant continu n’a toutefois pas encore été communiquée. Le Trafic disposera également de la fonction V2L, permettant d’alimenter directement des outils électriques depuis sa batterie. Une prise de force électrique ePTO sera aussi proposée pour certains équipements professionnels.
Un utilitaire qui évolue grâce aux mises à jour
Le Trafic sera également le premier Renault reposant sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), développée avec Ampere. Concrètement, une partie importante des fonctions électroniques pourra évoluer grâce à des mises à jour à distance. Renault proposera aussi UPTIMIZE, une plateforme de services connectés destinée notamment à anticiper les opérations de maintenance et à limiter l’immobilisation des véhicules.
Fabriqué en France et attendu fin 2026
Le nouveau Trafic électrique sera assemblé dans l’usine Renault de Sandouville, en Normandie. Sa commercialisation européenne est prévue avant la fin de l’année 2026, avant l’arrivée de nouvelles déclinaisons professionnelles en 2027. Il a également décroché le titre d’International Van of the Year 2027, décerné lors du salon IAA Transportation de Hanovre. Son prix commence à partir de 36 370 € (prime CEE de 10 630€ déduite)
Qu’en penser ?
Avec son architecture 800 volts et son autonomie annoncée, Renault entend répondre à deux difficultés majeures des utilitaires électriques : le rayon d’action et les temps d’immobilisation. La fabrication française constitue également un argument intéressant. Reste toutefois une inconnue essentielle : le prix, qui devra convaincre les professionnels de franchir le pas de l’électrique.