Renault Trafic électrique : 470 km d’autonomie, recharge ultrarapide et une belle surprise !

Un Trafic électrique entièrement repensé

Jusqu’à 690 km d’autonomie en ville ?

Une recharge de 280 km en 20 minutes

Un utilitaire qui évolue grâce aux mises à jour

Fabriqué en France et attendu fin 2026

Qu’en penser ?



Avec son architecture 800 volts et son autonomie annoncée, Renault entend répondre à deux difficultés majeures des utilitaires électriques : le rayon d’action et les temps d’immobilisation. La fabrication française constitue également un argument intéressant. Reste toutefois une inconnue essentielle : le prix, qui devra convaincre les professionnels de franchir le pas de l’électrique.

Renault ne s’est pas contenté d’électrifier son célèbre utilitaire.. La batterie prend place dans le plancher, tandis que le moteur est installé à l’arrière. Cette architecture permet d’optimiser l’espace de chargement tout en limitant l’encombrement extérieur.: 4,87 mètres pour la version L1 et 5,27 mètres pour la L2, avec des volumes utiles respectifs de 5,1 et 5,8 m³. Avec une hauteur d’environ 1,90 mètre, le Trafic pourra également accéder à la plupart des parkings souterrains. Autre particularité :comparable à celui d’une Renault Clio !Sous le capot (enfin plutôt à l’arrière ^^),. Il pourra transporter jusqu’à 1,3 tonne de marchandises et remorquer deux tonnes. Son espace de chargement acceptera jusqu’à trois europalettes.La première, de 81 kWh avec une chimie NMC, promet plus de 470 km d’autonomie selon le cycle WLTP, sous réserve de l’homologation définitive. En utilisation exclusivement urbaine, Renault évoque même une autonomie pouvant approcher 690 km. Une seconde batterie LFP de 60 kWh, plus abordable, arrivera ultérieurement avec environ 350 km d’autonomie annoncés.C’est probablement l’une des principales nouveautés de ce Trafic électrique., une technologie permettant notamment de réduire les temps de recharge sur les bornes rapides compatibles.La puissance maximale de recharge en courant continu n’a toutefois pas encore été communiquée., permettant d’alimenter directement des outils électriques depuis sa batterie. Une prise de force électrique ePTO sera aussi proposée pour certains équipements professionnels.Le Trafic sera également le premier Renault reposant sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), développée avec Ampere. Concrètement, une partie importante des fonctions électroniques pourra évoluer grâce à des mises à jour à distance. Renault proposera aussi UPTIMIZE, une plateforme de services connectés destinée notamment à anticiper les opérations de maintenance et à limiter l’immobilisation des véhicules.. Sa commercialisation européenne est prévue avant la fin de l’année 2026, avant l’arrivée de nouvelles déclinaisons professionnelles en 2027. Il a également décroché le titre d’, décerné lors du salon IAA Transportation de Hanovre.