Mondial de l'auto 2026 : 20 marques chinoises débarquent, et on va tout vous montrer
Par Vincent Lautier - Publié le
Une vingtaine de marques chinoises exposeront Porte de Versailles du 13 au 18 octobre, contre neuf à peine en 2024, soit autant que les européennes, alors que BMW, Porsche ou Jaguar-Land Rover ont préféré rester chez eux. Derrière les concepts rutilants et les stands XXL, ce Mondial de l'auto dit quelque chose d'assez évident sur l'état du marché automobile.
BYD, Chery, Dongfeng, XPeng, Zeekr, Li Auto, la liste des exposants chinois a plus que doublé en deux ans. Côté européen, on tourne autour du même nombre de marques, et encore faut-il y inclure Volvo, Smart et Lotus, détenues en tout ou partie par le chinois Geely. L'époque où ces constructeurs venaient en observateurs timides est terminée. Ceux qui font le voyage cette année arrivent avec des gammes électriques et hybrides dessinées pour les normes européennes, des ambitions de réseau en France et, pour les plus pressés, des usines déjà en chantier sur le continent, histoire de contourner les droits de douane de Bruxelles.
BMW et Mini avaient confirmé leur venue en janvier avant de faire machine arrière, officiellement par rigueur budgétaire. Les chiffres du groupe ne respirent pas la grande forme, avec des ventes en baisse de 3,5 % au premier trimestre 2026, des électriques qui dévissent de 20 % dans le monde et une Chine en recul de 10 %. On ne verra donc à Paris ni le nouvel iX3, ni la berline i3 de la gamme Neue Klasse, et c'est franchement ballot pour un salon qui mise beaucoup sur l'électrique. Porsche, Maserati et Jaguar-Land Rover manquent aussi à l'appel. Renault, Peugeot, Audi et Mercedes seront bien là. Tesla aussi, avec un Cybercab montré pour la première fois en Europe de manière officielle.
Quelque 130 marques se battent en Chine, les modèles y sont remplacés presque chaque trimestre, et des clients mécontents commencent à attaquer leurs constructeurs en justice. Le cabinet Inovev estime du coup que
Un Mondial sans BMW ni Porsche mais avec vingt marques chinoises, voilà, on en est là. Dacia, Citroën et Fiat vont devoir se battre sur l'entrée de gamme contre des tarifs très agressifs Par contre, l'industrie européenne n'est pas encore à terre. Elle garde son image, ses usines et des clients attachés à ses marques, et ses concurrents chinois s'épuisent entre eux dans une guerre des prix dont beaucoup ne sortiront pas vivants. En tous cas pensez à nous suivre sur les réseaux, car nous seront bien sûr bien présents au Mondial !
Vingt marques chinoises
BYD, Chery, Dongfeng, XPeng, Zeekr, Li Auto, la liste des exposants chinois a plus que doublé en deux ans. Côté européen, on tourne autour du même nombre de marques, et encore faut-il y inclure Volvo, Smart et Lotus, détenues en tout ou partie par le chinois Geely. L'époque où ces constructeurs venaient en observateurs timides est terminée. Ceux qui font le voyage cette année arrivent avec des gammes électriques et hybrides dessinées pour les normes européennes, des ambitions de réseau en France et, pour les plus pressés, des usines déjà en chantier sur le continent, histoire de contourner les droits de douane de Bruxelles.
Mais où est passé BMW ?
BMW et Mini avaient confirmé leur venue en janvier avant de faire machine arrière, officiellement par rigueur budgétaire. Les chiffres du groupe ne respirent pas la grande forme, avec des ventes en baisse de 3,5 % au premier trimestre 2026, des électriques qui dévissent de 20 % dans le monde et une Chine en recul de 10 %. On ne verra donc à Paris ni le nouvel iX3, ni la berline i3 de la gamme Neue Klasse, et c'est franchement ballot pour un salon qui mise beaucoup sur l'électrique. Porsche, Maserati et Jaguar-Land Rover manquent aussi à l'appel. Renault, Peugeot, Audi et Mercedes seront bien là. Tesla aussi, avec un Cybercab montré pour la première fois en Europe de manière officielle.
Un marché chinois particulier
Quelque 130 marques se battent en Chine, les modèles y sont remplacés presque chaque trimestre, et des clients mécontents commencent à attaquer leurs constructeurs en justice. Le cabinet Inovev estime du coup que
la partie est loin d'être gagnée pour les constructeurs chinoisen Europe, où les droits de douane et le coût d'une production locale changent complètement leur équation. Ça sera à observer dans les années à venir.
On en dit quoi ?
Un Mondial sans BMW ni Porsche mais avec vingt marques chinoises, voilà, on en est là. Dacia, Citroën et Fiat vont devoir se battre sur l'entrée de gamme contre des tarifs très agressifs Par contre, l'industrie européenne n'est pas encore à terre. Elle garde son image, ses usines et des clients attachés à ses marques, et ses concurrents chinois s'épuisent entre eux dans une guerre des prix dont beaucoup ne sortiront pas vivants. En tous cas pensez à nous suivre sur les réseaux, car nous seront bien sûr bien présents au Mondial !