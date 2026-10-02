XPENG G9L : première européenne à Paris et un essai d'autonomie face à Tesla
Par Vincent Lautier - Publié le
Le grand SUV de XPENG fera sa première européenne au Mondial de l'Auto, du 12 au 18 octobre à la Porte de Versailles. Les réservations ouvriront sur place et le tarif sera annoncé le jour même. Le constructeur chinois en profitera pour faire essayer sa conduite autonome au public, dans une expérience officielle du salon avec un autre candidat : Tesla.
On vous le montrait cet été : le G9L est le nouveau haut de gamme de XPENG, un SUV de 5,12 mètres de long dont le "L" signifie Luxe, placé au-dessus du G9 dans la gamme sans le remplacer. La fiche technique chinoise annonce deux moteurs pour 585 chevaux et une architecture 800 volts capable de repasser de 10 à 80 % de batterie en une dizaine de minutes, des chiffres qu'il faudra confirmer sur les versions européennes. À Paris, on passe au concret : présentation le 12 octobre, ouverture des réservations pour l'Europe et annonce du prix dans la journée.
L'autre information intéressante concerne la production. Le G9L sera assemblé chez Magna à Graz, en Autriche, et deviendra le quatrième modèle XPENG fabriqué en Europe après les G6, G9 et P7+. Ça permet au passage d'esquiver les droits de douane européens sur les électriques chinoises, et ça donne un peu de substance au slogan maison,
Le Mondial organise cette année un Autonomous Lab, une expérience officielle de conduite autonome ouverte au public. Seuls deux constructeurs y participent, XPENG et Tesla. Pour le chinois, ce sera la toute première fois que son système NGP, qui utilise uniquement des caméras, sans LiDAR, sera essayé à grande échelle en Europe par des clients et des journalistes.
XPENG ne s'en cache pas, le chantier est encore énorme : son centre de R&D de Munich bosse sur l'adaptation du système aux routes, à la circulation et à la réglementation européennes, bien plus strictes que le cadre chinois. Se mesurer à Tesla en conditions réelles, devant le public parisien, est quand même un gros coup de communication. Si la démonstration tient la route, au sens propre, XPENG aura gagné sa semaine.
Le reste du stand, plus de 1 000 m² dans le Hall 6, ressemblera plus à une exposition qu'à une concession. XPENG y installera ce qu'elle appelle un
Côté chiffres, la marque avance près de 10 000 voitures livrées en France en deux ans et plus de 60 000 en Europe. C'est encore confidentiel face aux constructeurs installés, mais la progression est réelle, et la branche robotique a levé de son côté plus de 900 millions de dollars en août pour financer la suite.
XPENG débarque à Paris avec un programme solide, et ça fait plaisir alors que bien des marques ont levé le pied sur ce genre d'événements. Le robot et le van volant feront le show, mais c'est le tarif du G9L, annoncé le 12 octobre, qu'il faudra suivre avec attention : face aux SUV électriques allemands, l'étiquette comptera bien plus que les démonstrations de conduite autonome. On ira quand même faire un tour du côté de l'Autonomous Lab, et on vous racontera ce que vaut ce fameux NGP sur le bitume parisien.
Un G9L assemblé en Autriche
On vous le montrait cet été : le G9L est le nouveau haut de gamme de XPENG, un SUV de 5,12 mètres de long dont le "L" signifie Luxe, placé au-dessus du G9 dans la gamme sans le remplacer. La fiche technique chinoise annonce deux moteurs pour 585 chevaux et une architecture 800 volts capable de repasser de 10 à 80 % de batterie en une dizaine de minutes, des chiffres qu'il faudra confirmer sur les versions européennes. À Paris, on passe au concret : présentation le 12 octobre, ouverture des réservations pour l'Europe et annonce du prix dans la journée.
L'autre information intéressante concerne la production. Le G9L sera assemblé chez Magna à Graz, en Autriche, et deviendra le quatrième modèle XPENG fabriqué en Europe après les G6, G9 et P7+. Ça permet au passage d'esquiver les droits de douane européens sur les électriques chinoises, et ça donne un peu de substance au slogan maison,
En Europe, pour l'Europe.
Et c'est Tesla qu'on retrouve en face
Le Mondial organise cette année un Autonomous Lab, une expérience officielle de conduite autonome ouverte au public. Seuls deux constructeurs y participent, XPENG et Tesla. Pour le chinois, ce sera la toute première fois que son système NGP, qui utilise uniquement des caméras, sans LiDAR, sera essayé à grande échelle en Europe par des clients et des journalistes.
XPENG ne s'en cache pas, le chantier est encore énorme : son centre de R&D de Munich bosse sur l'adaptation du système aux routes, à la circulation et à la réglementation européennes, bien plus strictes que le cadre chinois. Se mesurer à Tesla en conditions réelles, devant le public parisien, est quand même un gros coup de communication. Si la démonstration tient la route, au sens propre, XPENG aura gagné sa semaine.
Un robot et une voiture volante
Le reste du stand, plus de 1 000 m² dans le Hall 6, ressemblera plus à une exposition qu'à une concession. XPENG y installera ce qu'elle appelle un
Musée de l'IA physique, avec son robot humanoïde IRON, sorti des lignes de production en septembre et en route vers la série, et son Land Aircraft Carrier, un gros van électrique qui transporte un petit aéronef à décollage vertical dans son coffre. Six modèles seront exposés autour, du monospace X9 à la berline P7+, sans oublier le SUV coupé L03 présenté à Munich en juillet et bientôt livré en Europe.
Côté chiffres, la marque avance près de 10 000 voitures livrées en France en deux ans et plus de 60 000 en Europe. C'est encore confidentiel face aux constructeurs installés, mais la progression est réelle, et la branche robotique a levé de son côté plus de 900 millions de dollars en août pour financer la suite.
On en dit quoi ?
XPENG débarque à Paris avec un programme solide, et ça fait plaisir alors que bien des marques ont levé le pied sur ce genre d'événements. Le robot et le van volant feront le show, mais c'est le tarif du G9L, annoncé le 12 octobre, qu'il faudra suivre avec attention : face aux SUV électriques allemands, l'étiquette comptera bien plus que les démonstrations de conduite autonome. On ira quand même faire un tour du côté de l'Autonomous Lab, et on vous racontera ce que vaut ce fameux NGP sur le bitume parisien.