XPENG G9L : première européenne à Paris et un essai d'autonomie face à Tesla

On en dit quoi ?



XPENG débarque à Paris avec un programme solide, et ça fait plaisir alors que bien des marques ont levé le pied sur ce genre d'événements. Le robot et le van volant feront le show, mais c'est le tarif du G9L, annoncé le 12 octobre, qu'il faudra suivre avec attention : face aux SUV électriques allemands, l'étiquette comptera bien plus que les démonstrations de conduite autonome. On ira quand même faire un tour du côté de l'Autonomous Lab, et on vous racontera ce que vaut ce fameux NGP sur le bitume parisien.