Hyundai Ioniq 5 : le taxi 100 % autonome est au Salon de l’auto !

Waymo prépare son arrivée à Londres

Hyundai Ioniq 5 : la nouvelle génération de robotaxis

A quand en France ?

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Avec Londres, Waymo franchit une nouvelle étape dans son développement international. Le partenariat avec Hyundai pourrait également faciliter le déploiement de ses robotaxis à plus grande échelle. Reste une question essentielle : les voitures sans conducteur réussiront-elles à s’imposer aussi facilement dans les villes européennes qu’aux États-Unis ? Entre réglementation, sécurité et acceptation du public, le chemin reste encore long.

Après plusieurs années de développement aux États-Unis,La filiale d’Alphabet, maison mère de Google, prépare un service de taxis entièrement autonomes à Londres. L’objectif est de permettre aux passagers deIl s’agit d’une: la voiture peut assurer seule la conduite, mais uniquement dans une zone géographique et des conditions définies. Le lancement commercial dépend encore des autorisations des autorités britanniques. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les premiers véhicules prévus à Londres seraient des, déjà utilisées par Waymo sur d’autres marchés.Mais Waymo prépare également l’avenir avec Hyundai. Les deux entreprises ont conclu. Cette version particulière embarque le, associant caméras, radars, lidars et logiciels d’intelligence artificielle.Ces équipements permettent au véhicule de surveiller son environnement, d’identifier les autres usagers et de prendre les décisions nécessaires à la conduite. L’Ioniq 5 conserve sa motorisation électrique, mais reçoitIl s'agit en effet deWaymo a déjà commencé à tester cette nouvelle génération aux États-Unis, avant son déploiement progressif dans sa flotte.C’est justement cette Ioniq 5 autonome que l'on peut découvrir au Salon de l’auto.L’enjeu pour Waymo consiste à intégrer l’ensemble de ces technologies dans un véhicule produit à grande échelle, plutôt que de développer une voiture entièrement spécifique. La présence de Hyundai dans ce programme montre également que les constructeurs traditionnels peuvent jouer un rôle important dans le développement des robotaxis.L’arrivée du service à Londres constituera néanmoins un test important pour son développement européen, notamment dans un environnement urbain dense et complexe. Quant à la Hyundai Ioniq 5 autonome, rien ne confirme encore son utilisation dans la future flotte londonienne.