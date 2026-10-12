Hyundai Ioniq 5 : le taxi 100 % autonome est au Salon de l’auto !
Par Laurence - Publié le
Les voitures sans conducteur s’apprêtent à débarquer dans les rues de Londres. Waymo prépare le lancement de son service de robotaxis dans la capitale britannique, une première étape importante pour son développement en Europe. Mais si l’entreprise utilise désormais des Hyundai Ioniq 5 équipées de sa technologie autonome, ce sont pour le moment des Jaguar qui devraient circuler à Londres. Une occasion de revenir sur cette étonnante Ioniq 5, qu'on peut apercevoir au Salon de l’auto.
Après plusieurs années de développement aux États-Unis, Waymo poursuit son expansion internationale. La filiale d’Alphabet, maison mère de Google, prépare un service de taxis entièrement autonomes à Londres. L’objectif est de permettre aux passagers de commander un véhicule capable de circuler sans conducteur derrière le volant.
Il s’agit d’une autonomie de niveau 4 : la voiture peut assurer seule la conduite, mais uniquement dans une zone géographique et des conditions définies. Le lancement commercial dépend encore des autorisations des autorités britanniques. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les premiers véhicules prévus à Londres seraient des Jaguar I-Pace, déjà utilisées par Waymo sur d’autres marchés.
Mais Waymo prépare également l’avenir avec Hyundai. Les deux entreprises ont conclu un partenariat pour intégrer la technologie de conduite autonome de Waymo à l’Ioniq 5 électrique. Cette version particulière embarque le Waymo Driver de sixième génération, associant caméras, radars, lidars et logiciels d’intelligence artificielle.
Ces équipements permettent au véhicule de surveiller son environnement, d’identifier les autres usagers et de prendre les décisions nécessaires à la conduite. L’Ioniq 5 conserve sa motorisation électrique, mais reçoit de nombreux équipements supplémentaires, notamment des capteurs installés sur le toit et autour de la carrosserie.
Il s'agit en effet de proposer une plateforme adaptée à une utilisation intensive comme robotaxi. Waymo a déjà commencé à tester cette nouvelle génération aux États-Unis, avant son déploiement progressif dans sa flotte.
C’est justement cette Ioniq 5 autonome que l'on peut découvrir au Salon de l’auto. Si sa silhouette reste immédiatement reconnaissable, les nombreux capteurs installés sur sa carrosserie trahissent sa vocation particulière. L’enjeu pour Waymo consiste à intégrer l’ensemble de ces technologies dans un véhicule produit à grande échelle, plutôt que de développer une voiture entièrement spécifique. La présence de Hyundai dans ce programme montre également que les constructeurs traditionnels peuvent jouer un rôle important dans le développement des robotaxis.
Pour le moment, Waymo n’a pas annoncé de lancement commercial en France. L’arrivée du service à Londres constituera néanmoins un test important pour son développement européen, notamment dans un environnement urbain dense et complexe. Quant à la Hyundai Ioniq 5 autonome, rien ne confirme encore son utilisation dans la future flotte londonienne.
Avec Londres, Waymo franchit une nouvelle étape dans son développement international. Le partenariat avec Hyundai pourrait également faciliter le déploiement de ses robotaxis à plus grande échelle. Reste une question essentielle : les voitures sans conducteur réussiront-elles à s’imposer aussi facilement dans les villes européennes qu’aux États-Unis ? Entre réglementation, sécurité et acceptation du public, le chemin reste encore long.
Waymo prépare son arrivée à Londres
Après plusieurs années de développement aux États-Unis, Waymo poursuit son expansion internationale. La filiale d’Alphabet, maison mère de Google, prépare un service de taxis entièrement autonomes à Londres. L’objectif est de permettre aux passagers de commander un véhicule capable de circuler sans conducteur derrière le volant.
Il s’agit d’une autonomie de niveau 4 : la voiture peut assurer seule la conduite, mais uniquement dans une zone géographique et des conditions définies. Le lancement commercial dépend encore des autorisations des autorités britanniques. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les premiers véhicules prévus à Londres seraient des Jaguar I-Pace, déjà utilisées par Waymo sur d’autres marchés.
Hyundai Ioniq 5 : la nouvelle génération de robotaxis
Mais Waymo prépare également l’avenir avec Hyundai. Les deux entreprises ont conclu un partenariat pour intégrer la technologie de conduite autonome de Waymo à l’Ioniq 5 électrique. Cette version particulière embarque le Waymo Driver de sixième génération, associant caméras, radars, lidars et logiciels d’intelligence artificielle.
Ces équipements permettent au véhicule de surveiller son environnement, d’identifier les autres usagers et de prendre les décisions nécessaires à la conduite. L’Ioniq 5 conserve sa motorisation électrique, mais reçoit de nombreux équipements supplémentaires, notamment des capteurs installés sur le toit et autour de la carrosserie.
Il s'agit en effet de proposer une plateforme adaptée à une utilisation intensive comme robotaxi. Waymo a déjà commencé à tester cette nouvelle génération aux États-Unis, avant son déploiement progressif dans sa flotte.
C’est justement cette Ioniq 5 autonome que l'on peut découvrir au Salon de l’auto. Si sa silhouette reste immédiatement reconnaissable, les nombreux capteurs installés sur sa carrosserie trahissent sa vocation particulière. L’enjeu pour Waymo consiste à intégrer l’ensemble de ces technologies dans un véhicule produit à grande échelle, plutôt que de développer une voiture entièrement spécifique. La présence de Hyundai dans ce programme montre également que les constructeurs traditionnels peuvent jouer un rôle important dans le développement des robotaxis.
A quand en France ?
Pour le moment, Waymo n’a pas annoncé de lancement commercial en France. L’arrivée du service à Londres constituera néanmoins un test important pour son développement européen, notamment dans un environnement urbain dense et complexe. Quant à la Hyundai Ioniq 5 autonome, rien ne confirme encore son utilisation dans la future flotte londonienne.
Qu’en penser ?
Avec Londres, Waymo franchit une nouvelle étape dans son développement international. Le partenariat avec Hyundai pourrait également faciliter le déploiement de ses robotaxis à plus grande échelle. Reste une question essentielle : les voitures sans conducteur réussiront-elles à s’imposer aussi facilement dans les villes européennes qu’aux États-Unis ? Entre réglementation, sécurité et acceptation du public, le chemin reste encore long.