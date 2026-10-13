Hyundai Ioniq 3 : près de 500 km d’autonomie pour moins de 35 000 € au Mondial de l’Auto

Une petite électrique qui voit grand

Un écran façon Tesla, mais avec de vrais boutons !

Jusqu’à 497 km d’autonomie

Un prix qui débute sous les 30 000 €

Qu’en penser ?



Hyundai propose une électrique intéressante, avec un habitacle spacieux, une autonomie prometteuse et une interface enfin modernisée. Le maintien des boutons physiques constitue également un bon point. En revanche, la recharge reste assez classique. À moins de 30 000 €, l’Ioniq 3 pourrait néanmoins séduire ceux qui recherchent une électrique polyvalente, sans passer au SUV.

Avec ses 4,16 mètres de long,. Elle vient notamment concurrencer les Renault 5, Volkswagen ID.Polo et Renault Megane E-Tech.Côté design, Hyundai a opté pour une, avec une ligne de toit plongeante qui rappellel’ancienne Veloster. À bord, l’espace semble généreux pour la catégorie : le coffre annonce 441 litres, dont 114 litres dans un compartiment supplémentaire sous le plancher.L’Ioniq 3 inaugure Pleos Connect, le nouveau système multimédia de Hyundai basé sur. L’écran central de 12,9 ou 14,6 pouces, selon la finition, regroupe navigation, musique et réglages du véhicule. L’interface n'est pas sans rappeler celle de Tesla, avec une grande carte centrale et une barre d’applications.Elle intègre également un, ainsi qu’une boutique d’applications. Bonne nouvelle : Hyundai conserve des commandes physiques pour la climatisation et les principales fonctions. Apple CarPlay et Android Auto restent également disponibles.Deux batteries sont proposées :. La recharge de 10 à 80 % demande environ 29 minutes. Contrairement aux grandes Ioniq, cette nouvelle venue utilise une architecture 400 V. Elle dispose également du Plug & Charge, de la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques et de la clé numérique Digital Key 2.La Hyundai Ioniq 3 est proposée, avec la petite batterie.. Produite en Turquie, elle peut également, sous réserve de son éligibilité.