Hyundai Ioniq 3 : près de 500 km d’autonomie pour moins de 35 000 € au Mondial de l’Auto
Par Laurence - Publié le
Hyundai profite du Mondial de l’Auto pour montrer sa nouvelle Ioniq 3, une compacte 100 % électrique spécialement conçue pour l’Europe. Proposée à partir de 29 995 €, elle promet jusqu’à 497 km d’autonomie dans sa version grande batterie, affichée autour de 34 000 €. Au programme également, un nouveau système multimédia basé sur Android Automotive et une interface qui rappelle celle de Tesla.
Avec ses 4,16 mètres de long, la Hyundai Ioniq 3 se situe entre une grande citadine et une petite compacte. Elle vient notamment concurrencer les Renault 5, Volkswagen ID.Polo et Renault Megane E-Tech.
Côté design, Hyundai a opté pour une silhouette aérodynamique, avec une ligne de toit plongeante qui rappelle légèrement l’ancienne Veloster. À bord, l’espace semble généreux pour la catégorie : le coffre annonce 441 litres, dont 114 litres dans un compartiment supplémentaire sous le plancher.
L’Ioniq 3 inaugure Pleos Connect, le nouveau système multimédia de Hyundai basé sur Android Automotive. L’écran central de 12,9 ou 14,6 pouces, selon la finition, regroupe navigation, musique et réglages du véhicule. L’interface n'est pas sans rappeler celle de Tesla, avec une grande carte centrale et une barre d’applications.
Elle intègre également un assistant vocal, Gleo AI, ainsi qu’une boutique d’applications. Bonne nouvelle : Hyundai conserve des commandes physiques pour la climatisation et les principales fonctions. Apple CarPlay et Android Auto restent également disponibles.
Deux batteries sont proposées : 42,2 kWh et 61 kWh, avec des autonomies annoncées de 344 et jusqu’à 497 km WLTP. La recharge de 10 à 80 % demande environ 29 minutes. Contrairement aux grandes Ioniq, cette nouvelle venue utilise une architecture 400 V. Elle dispose également du Plug & Charge, de la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques et de la clé numérique Digital Key 2.
La Hyundai Ioniq 3 est proposée à partir de 29 995 € en France, avec la petite batterie. La version grande autonomie débute à 33 995 €. Produite en Turquie, elle peut également bénéficier des aides CEE, sous réserve de son éligibilité.
Hyundai propose une électrique intéressante, avec un habitacle spacieux, une autonomie prometteuse et une interface enfin modernisée. Le maintien des boutons physiques constitue également un bon point. En revanche, la recharge reste assez classique. À moins de 30 000 €, l’Ioniq 3 pourrait néanmoins séduire ceux qui recherchent une électrique polyvalente, sans passer au SUV.
Une petite électrique qui voit grand
Avec ses 4,16 mètres de long, la Hyundai Ioniq 3 se situe entre une grande citadine et une petite compacte. Elle vient notamment concurrencer les Renault 5, Volkswagen ID.Polo et Renault Megane E-Tech.
Côté design, Hyundai a opté pour une silhouette aérodynamique, avec une ligne de toit plongeante qui rappelle légèrement l’ancienne Veloster. À bord, l’espace semble généreux pour la catégorie : le coffre annonce 441 litres, dont 114 litres dans un compartiment supplémentaire sous le plancher.
Un écran façon Tesla, mais avec de vrais boutons !
L’Ioniq 3 inaugure Pleos Connect, le nouveau système multimédia de Hyundai basé sur Android Automotive. L’écran central de 12,9 ou 14,6 pouces, selon la finition, regroupe navigation, musique et réglages du véhicule. L’interface n'est pas sans rappeler celle de Tesla, avec une grande carte centrale et une barre d’applications.
Elle intègre également un assistant vocal, Gleo AI, ainsi qu’une boutique d’applications. Bonne nouvelle : Hyundai conserve des commandes physiques pour la climatisation et les principales fonctions. Apple CarPlay et Android Auto restent également disponibles.
Jusqu’à 497 km d’autonomie
Deux batteries sont proposées : 42,2 kWh et 61 kWh, avec des autonomies annoncées de 344 et jusqu’à 497 km WLTP. La recharge de 10 à 80 % demande environ 29 minutes. Contrairement aux grandes Ioniq, cette nouvelle venue utilise une architecture 400 V. Elle dispose également du Plug & Charge, de la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques et de la clé numérique Digital Key 2.
Un prix qui débute sous les 30 000 €
La Hyundai Ioniq 3 est proposée à partir de 29 995 € en France, avec la petite batterie. La version grande autonomie débute à 33 995 €. Produite en Turquie, elle peut également bénéficier des aides CEE, sous réserve de son éligibilité.
Qu’en penser ?
Hyundai propose une électrique intéressante, avec un habitacle spacieux, une autonomie prometteuse et une interface enfin modernisée. Le maintien des boutons physiques constitue également un bon point. En revanche, la recharge reste assez classique. À moins de 30 000 €, l’Ioniq 3 pourrait néanmoins séduire ceux qui recherchent une électrique polyvalente, sans passer au SUV.