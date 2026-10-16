Voitures électriques et aides de l’État : ce qui change en 2027 !
Par Laurence - Publié le
Le gouvernement veut accélérer le passage à l’électrique ! À l’occasion du Mondial de l’Auto, ce 15 octobre, Bercy a présenté la deuxième phase de son plan d’électrification, avec 17 nouvelles mesures. Au programme : des tarifs de recharge plus transparents, une prime pour installer une borne à domicile et de nouvelles aides à l’achat de petites voitures électriques. Mais attention, tous les automobilistes ne pourront pas en profiter !
Aujourd’hui, il est parfois difficile de comparer les tarifs des bornes publiques entre les différents opérateurs, notamment lorsque s’ajoutent des frais à la minute ou des pénalités d’occupation. A des fins de clarté, il serait question d'imposer l’affichage du prix en €/kWh et de la puissance réellement délivrée sur les bornes rapides d’au moins 50 kW. Alors que les tickets de caisse sont en voie de disparition, voici qu'apparaît une note de paiement détaillée, précisant les différents frais facturés.
Le calendrier prévoit une mise en application en deux temps : dès avril 2027, les nouvelles installations devront respecter ces règles, qui s’appliqueront également aux justificatifs de paiement. Les bornes rapides déjà en service disposeront d’un petit délai supplémentaire : elles auront jusqu’en novembre 2027, pour adapter l’affichage de leurs tarifs. D’ici là, le cadre réglementaire devra être précisé, avec une consultation sur le projet d’arrêté prévue avant le 1er novembre 2026.
A cela, s'ajoute une aide de 500 €, qui sera proposée dès le 1er janvier 2027 pour l’installation d’une borne de recharge pilotable dans une maison individuelle. Financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE), elle devrait encourager les automobilistes à programmer leurs recharges pendant les périodes où l’électricité coûte moins cher. Notons que la mesure n° 6 annonce une réduction possible de 35 % du coût de la recharge grâce à une borne pilotable.
Surfant sur la crise actuelle du prix de l'essence, le gouvernement désire tout d'abord encourager l'achat de petites voitures électriques accessibles autour de 10 000 €, notamment pour les trajets de tous les jours. À partir du 1er janvier 2027, les quadricycles électriques pourront également bénéficier de nouvelles aides à l’achat.
Plus précisément, il vise deux catégories de véhicules : L6 et les L7. Pour rappel, les véhicules L6 (Quadricycles légers) ou voitures sans permis, ont une vitesse limitée à 45 km/h, un poids à vide ≤ 425 kg, et une puissance ≤ 4 kW (ou 6 kW pour les habitacles fermés). Les L7 (Quadricycles lourds) ont une puissance qui n'excède pas 15 kW et un poids à vide qui ne dépasse pas 600 kg (marchandises) ou 450 kg (personnes).
Pour les L6, le dispositif devrait évoluer, même si les modalités ne sont pas encore connues. Pour les L7, il est question d'une aide d'un montant maximal de 2 000 € pour l’achat d’un véhicule neuf. Le gouvernement souhaite notamment favoriser des véhicules capables de transporter quatre personnes, avec environ 150 km d’autonomie.
Mais une condition importante pourrait limiter le nombre de modèles éligibles : ces nouvelles aides seront réservées aux véhicules assemblés dans l’espace économique européen, sous réserve des précisions apportées par les futurs textes réglementaires. Ce critère pourrait ainsi exclure des véhicules de marque française mais assemblés hors de l’Espace économique commun.
En complément et depuis le 1er septembre 2026, rappelons qu'une nouvelle aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule électrique d’occasion a été instaurée dans le cadre des primes certificats d'économie d'énergie (CEE), sans condition de revenus.
Cette dernière s’applique à l’achat ou à la location d’une voiture électrique répondant aux critères suivants : être 100 % électrique, avoir été immatriculée pour la première fois en France, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, être louée ou achetée auprès d’un professionnel de l'automobile habilité.
Les acheteurs de voitures électriques d’occasion disposent également d’une nouvelle sécurité. En effet, parmi les critères, on note que tout véhicule, doit être
Ces annonces vont dans le bon sens, notamment concernant la transparence des tarifs de recharge, qui méritait depuis longtemps une réglementation plus claire. Il reste désormais à les concrétiser. La prime de 500 € pour les bornes domestiques pourrait également intéresser de nombreux propriétaires. En revanche, l’aide de 2 000 € reste très ciblée et ne concernera pas toutes les petites voitures électriques. L’aide destinée aux véhicules électriques d’occasion pourrait également constituer une alternative intéressante, même si ses conditions d’éligibilité restent restrictives. Quant aux automobilistes qui espéraient un soutien supplémentaire pour acheter une citadine ou un SUV électrique classique, ils risquent de rester sur leur faim.
Des tarifs enfin plus transparents sur les bornes rapides !
Aujourd’hui, il est parfois difficile de comparer les tarifs des bornes publiques entre les différents opérateurs, notamment lorsque s’ajoutent des frais à la minute ou des pénalités d’occupation. A des fins de clarté, il serait question d'imposer l’affichage du prix en €/kWh et de la puissance réellement délivrée sur les bornes rapides d’au moins 50 kW. Alors que les tickets de caisse sont en voie de disparition, voici qu'apparaît une note de paiement détaillée, précisant les différents frais facturés.
Le calendrier prévoit une mise en application en deux temps : dès avril 2027, les nouvelles installations devront respecter ces règles, qui s’appliqueront également aux justificatifs de paiement. Les bornes rapides déjà en service disposeront d’un petit délai supplémentaire : elles auront jusqu’en novembre 2027, pour adapter l’affichage de leurs tarifs. D’ici là, le cadre réglementaire devra être précisé, avec une consultation sur le projet d’arrêté prévue avant le 1er novembre 2026.
500 € pour installer une borne de recharge à domicile
A cela, s'ajoute une aide de 500 €, qui sera proposée dès le 1er janvier 2027 pour l’installation d’une borne de recharge pilotable dans une maison individuelle. Financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE), elle devrait encourager les automobilistes à programmer leurs recharges pendant les périodes où l’électricité coûte moins cher. Notons que la mesure n° 6 annonce une réduction possible de 35 % du coût de la recharge grâce à une borne pilotable.
Jusqu’à 2 000 € pour les petites voitures électriques
Surfant sur la crise actuelle du prix de l'essence, le gouvernement désire tout d'abord encourager l'achat de petites voitures électriques accessibles autour de 10 000 €, notamment pour les trajets de tous les jours. À partir du 1er janvier 2027, les quadricycles électriques pourront également bénéficier de nouvelles aides à l’achat.
Plus précisément, il vise deux catégories de véhicules : L6 et les L7. Pour rappel, les véhicules L6 (Quadricycles légers) ou voitures sans permis, ont une vitesse limitée à 45 km/h, un poids à vide ≤ 425 kg, et une puissance ≤ 4 kW (ou 6 kW pour les habitacles fermés). Les L7 (Quadricycles lourds) ont une puissance qui n'excède pas 15 kW et un poids à vide qui ne dépasse pas 600 kg (marchandises) ou 450 kg (personnes).
Pour les L6, le dispositif devrait évoluer, même si les modalités ne sont pas encore connues. Pour les L7, il est question d'une aide d'un montant maximal de 2 000 € pour l’achat d’un véhicule neuf. Le gouvernement souhaite notamment favoriser des véhicules capables de transporter quatre personnes, avec environ 150 km d’autonomie.
Mais une condition importante pourrait limiter le nombre de modèles éligibles : ces nouvelles aides seront réservées aux véhicules assemblés dans l’espace économique européen, sous réserve des précisions apportées par les futurs textes réglementaires. Ce critère pourrait ainsi exclure des véhicules de marque française mais assemblés hors de l’Espace économique commun.
Un nouvelle aide à l’acquisition d’un véhicule électrique d’occasion
En complément et depuis le 1er septembre 2026, rappelons qu'une nouvelle aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule électrique d’occasion a été instaurée dans le cadre des primes certificats d'économie d'énergie (CEE), sans condition de revenus.
Cette dernière s’applique à l’achat ou à la location d’une voiture électrique répondant aux critères suivants : être 100 % électrique, avoir été immatriculée pour la première fois en France, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, être louée ou achetée auprès d’un professionnel de l'automobile habilité.
Les acheteurs de voitures électriques d’occasion disposent également d’une nouvelle sécurité. En effet, parmi les critères, on note que tout véhicule, doit être
équipée d’une batterie encore en bon état (au minimum 80 % de sa capacité initiale, ou à défaut l’autonomie résiduelle de la voiture doit être d’au moins 200 km ou d’au moins 80 % de l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule).
Qu’en penser ?
Ces annonces vont dans le bon sens, notamment concernant la transparence des tarifs de recharge, qui méritait depuis longtemps une réglementation plus claire. Il reste désormais à les concrétiser. La prime de 500 € pour les bornes domestiques pourrait également intéresser de nombreux propriétaires. En revanche, l’aide de 2 000 € reste très ciblée et ne concernera pas toutes les petites voitures électriques. L’aide destinée aux véhicules électriques d’occasion pourrait également constituer une alternative intéressante, même si ses conditions d’éligibilité restent restrictives. Quant aux automobilistes qui espéraient un soutien supplémentaire pour acheter une citadine ou un SUV électrique classique, ils risquent de rester sur leur faim.