Voitures électriques et aides de l’État : ce qui change en 2027 !

Qu’en penser ?



Ces annonces vont dans le bon sens, notamment concernant la transparence des tarifs de recharge, qui méritait depuis longtemps une réglementation plus claire. Il reste désormais à les concrétiser. La prime de 500 € pour les bornes domestiques pourrait également intéresser de nombreux propriétaires. En revanche, l’aide de 2 000 € reste très ciblée et ne concernera pas toutes les petites voitures électriques. L’aide destinée aux véhicules électriques d’occasion pourrait également constituer une alternative intéressante, même si ses conditions d’éligibilité restent restrictives. Quant aux automobilistes qui espéraient un soutien supplémentaire pour acheter une citadine ou un SUV électrique classique, ils risquent de rester sur leur faim.