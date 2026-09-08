Nouvelle Dacia Spring (2027) : Fabriquée en Europe, CarPlay Sans Fil et V2L pour Moins de 20 000 € !

Une Twingo dans l'esprit Dacia

Tech et Connectivité : Écran 10,1 Pouces, CarPlay Sans Fil et des boutons

Moteur, Batterie LFP et Recharges : L'Efficience au Quotidien

Gamme et tarifs

Ce qu'on en pense



En concevant sa nouvelle Spring sur la plateforme européenne RGEV small, Dacia transforme sa citadine électrique en un véhicule moderne, robuste et connecté. L'intégration d'Apple CarPlay sans fil, l'arrivée de la charge bidirectionnelle V2L et l'utilisation d'une batterie LFP efficiente en font l'un des choix urbains les plus pertinents et rationnels du marché sous la barre des 20 000 €. Et nous aurons enfin un véhicule avec des sensations de conduite décentes.

Visuellement, la transformation est radicale. Grâce à la plateforme RGEV small, la nouvelle Spring gagne en assise et modifie ses proportions : elle mesure désormaisSon allure mime le reste de la gamme et le côté baroudeur imposé par le Duster. On note un capot surélevé, de larges protections de boucliers en plastique teinté dans la masse résistant aux rayures et une signature lumineuse retravaillée intégrant l'emblème Dacia Link. D'ailleurs, à la différence de la Twingo,Quatre adultes peuvent y prendre place sans souci et enchaîner les 200 km promis par l'autonomie sans avoir les jambes endormies.À l’intérieur, la planche de bord fait sa révolution numérique sans pour autant sacrifier l'ergonomie.Dès la finition Expression, la Spring intègre un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces paramétrable, un frein de parking électrique et des commandes physiques dédiées pour la climatisation. Le système Media Control permet également d'utiliser son smartphone comme écran central en position portrait via l'application dédiée.La version haute Journey fait monter la technologie d'un cran en adoptant le système d'infodivertissement Media Nav Live sur une dalle tactile de 10,1 pouces. Ce système intègre la réplication smartphone sans fil Apple CarPlay et Android Auto, une navigation connectée durant 8 ans ainsi qu'un app store embarqué. Via l'application smartphone, il devient possible de programmer la charge, de préconditionner la température de l'habitacle ou de géolocaliser son véhicule à distance. Dacia ajoute également le bouton « My Safety », une commande physique qui réactive en un clic votre configuration personnalisée d'aides à la conduite (ADAS).Sous le capot, Dacia fait le choix de la frugalité technique. Le véhicule embarque une motorisation développant 60 kW (80 ch) et 175 Nm de couple, permettant d'effectuer le 0 à 100 km/h en 12,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. Ce qui, pour une véhicule à visée urbaine, est largement suffisant.L'ensemble est alimenté par une batterie à chimie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 27,5 kWh utiles. La chimie LFP est plus durable et son souci de poids n'est pas un problème ici. En outre, il est possible de charger à 100% de temps en temps.Toutefois, la Spring a pris du poids en passant de 950 kg à 1212 kg. La consommation mixte est établie à 12,7 kWh/100 km (cycle mixte WLTP).La Dacia Spring fait le plein de 15 à 80 % en 2h55 grâce à son chargeur AC 6,6 kW de série (ou en seulement 28 minutes avec l'option rapide DC 50 kW), tout en se transformant en véritable batterie nomade capable d'alimenter vos appareils externes grâce à l'intégration de la charge bidirectionnelle V2L.Sur la base de 0,39€/kWh, ça donne le plein à 11€, soit 4,40€/100 km.La gamme s'articule autour de deux finitions conservant toutes les deux le même bloc moteur de 60 kW et la batterie de 27,5 kWh, sous le seuil des 20 000 € :• Expression : climatisation manuelle, instrumentation 7", frein à main électrique, radar de recul, Media Control et 3 points YouClip.• Journey : ajoute les jantes 16", la carte mains-libres, la caméra de recul, l'écran 10,1" avec Media Nav Live (CarPlay sans fil) et 2 prises USB-C.