Elon Musk a convaincu le ministre, le FSD en approche en France !

On en dit quoi ?



Deux voitures d'essai n'ont rien de scandaleux, la France a mené plus de 200 expérimentations de véhicules autonomes depuis 2015, et si Tesla a corrigé la gestion de la vitesse qui bloquait en juillet, autant le vérifier sur nos routes plutôt que sur la foi d'un tableau de bord maison. En tous cas le FSD arrive et c'est une très bonne nouvelle !