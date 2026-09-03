Elon Musk a convaincu le ministre, le FSD en approche en France !
Par Vincent Lautier - Publié le
Philippe Tabarot a annoncé sur X, après une visioconférence avec Elon Musk, que la France entrait dans une nouvelle étape, celle des essais sur route du FSD Supervised, avec deux voitures fournies par Tesla. Le 22 juillet, le même ministre jugeait ses garanties de sécurité insuffisantes pour une autorisation en l'état. Rien n'est homologué, mais le calendrier ne doit rien au hasard.
Le ministre des Transports a publié son message vers 22 heures, avec une capture de la visioconférence où l'on voit le patron de Tesla en t-shirt face aux drapeaux du ministère. Le texte parle d'un échange constructif, de travaux menés depuis plusieurs mois avec Tesla sur les adaptations techniques nécessaires à l'homologation, et d'une décision qui se prendra au niveau européen dans les prochaines semaines. Concrètement, Tesla met deux véhicules équipés du FSD à disposition pour des essais sur les routes françaises. Pas de date, pas de durée, pas de périmètre.
En juillet, on vous en a parlé, le même ministre expliquait dans une vidéo que le FSD pouvait rouler à 70 km/h au lieu de 50 de sa propre initiative quand le trafic va à cette vitesse, jusqu'à 50 % au-dessus de la limite. La France refusait surtout de reconnaître l'homologation provisoire accordée par les Pays-Bas en avril, et réclamait un cadre européen commun. Musk avait répondu le jour même que retarder le FSD en France coûterait des vies. Six semaines plus tard, Tesla publie le 1er septembre son tableau de bord de preuves, la visio a lieu le 2, et le vote des États membres sur les cinq dérogations demandées par Tesla est attendu le 6 octobre, à la majorité qualifiée de 15 pays représentant 65 % de la population.
Musk avait été convoqué le 20 avril au tribunal de Paris pour une audition libre dans l'enquête qui vise X, et il ne s'est pas présenté. Tesla n'a pourtant pas besoin de secours en France, la marque a immatriculé 5 038 voitures en août, près de quatre fois plus qu'un an plus tôt, et la Model Y a été la voiture la plus vendue du pays sur le mois avec 4 622 exemplaires. Quelque 260 000 Tesla françaises embarquent déjà le matériel du FSD, qui se loue 99 euros par mois là où il est autorisé, et aucune ne peut l'activer.
Deux voitures d'essai n'ont rien de scandaleux, la France a mené plus de 200 expérimentations de véhicules autonomes depuis 2015, et si Tesla a corrigé la gestion de la vitesse qui bloquait en juillet, autant le vérifier sur nos routes plutôt que sur la foi d'un tableau de bord maison. En tous cas le FSD arrive et c'est une très bonne nouvelle !
Une visio, un post sur X et deux voitures
Le ministre des Transports a publié son message vers 22 heures, avec une capture de la visioconférence où l'on voit le patron de Tesla en t-shirt face aux drapeaux du ministère. Le texte parle d'un échange constructif, de travaux menés depuis plusieurs mois avec Tesla sur les adaptations techniques nécessaires à l'homologation, et d'une décision qui se prendra au niveau européen dans les prochaines semaines. Concrètement, Tesla met deux véhicules équipés du FSD à disposition pour des essais sur les routes françaises. Pas de date, pas de durée, pas de périmètre.
Ce qui a changé depuis le 22 juillet
En juillet, on vous en a parlé, le même ministre expliquait dans une vidéo que le FSD pouvait rouler à 70 km/h au lieu de 50 de sa propre initiative quand le trafic va à cette vitesse, jusqu'à 50 % au-dessus de la limite. La France refusait surtout de reconnaître l'homologation provisoire accordée par les Pays-Bas en avril, et réclamait un cadre européen commun. Musk avait répondu le jour même que retarder le FSD en France coûterait des vies. Six semaines plus tard, Tesla publie le 1er septembre son tableau de bord de preuves, la visio a lieu le 2, et le vote des États membres sur les cinq dérogations demandées par Tesla est attendu le 6 octobre, à la majorité qualifiée de 15 pays représentant 65 % de la population.
Un Musk absent au tribunal, présent au ministère
Musk avait été convoqué le 20 avril au tribunal de Paris pour une audition libre dans l'enquête qui vise X, et il ne s'est pas présenté. Tesla n'a pourtant pas besoin de secours en France, la marque a immatriculé 5 038 voitures en août, près de quatre fois plus qu'un an plus tôt, et la Model Y a été la voiture la plus vendue du pays sur le mois avec 4 622 exemplaires. Quelque 260 000 Tesla françaises embarquent déjà le matériel du FSD, qui se loue 99 euros par mois là où il est autorisé, et aucune ne peut l'activer.
On en dit quoi ?
Deux voitures d'essai n'ont rien de scandaleux, la France a mené plus de 200 expérimentations de véhicules autonomes depuis 2015, et si Tesla a corrigé la gestion de la vitesse qui bloquait en juillet, autant le vérifier sur nos routes plutôt que sur la foi d'un tableau de bord maison. En tous cas le FSD arrive et c'est une très bonne nouvelle !