Porsche Mission S : le seul écran de cette supercar, c'est votre iPhone en MagSafe
Par Vincent Lautier - Publié le
Porsche a dévoilé à New York la Mission S, un concept de supercar à moteur central qui annonce un futur modèle de série placé au-dessus de la 911 dans la gamme. Au menu, un probable huit cylindres à plat hybride de plus de 850 chevaux, un tarif attendu autour de 500 000 euros et un habitacle qui tourne le dos aux grands écrans, de quoi aller chasser directement sur les terres de Ferrari et Lamborghini. Et si on en parle, ça n'est pas vraiment pour son moteur qui n'a rien d'électrique, mais son bloc MagSafe.
Porsche traverse une période compliquée, entre des profits en chute libre et un virage électrique revu de fond en comble, et la marque cherche du coup des modèles à très forte marge pour se refaire une santé. La Mission S coche cette case. Il ne s'agit pas d'une série limitée façon Carrera GT ou 918 Spyder, mais bien d'un modèle permanent du catalogue, posé sur une plateforme inédite qui acceptera des motorisations thermiques, hybrides ou hybrides rechargeables, mais hélas jamais de version 100 % électrique. En face, on trouve la Lamborghini Revuelto et la Ferrari 849 Testarossa, un segment que Porsche n'avait jamais vraiment attaqué de front avec un modèle pérenne.
Porsche ne confirme encore aucune fiche technique, mais plusieurs indices parlent d'un huit cylindres à plat hybride développé en interne, qui dépasserait les 850 chevaux. Le compte-tours du concept est d'ailleurs gradué jusqu'à 8 000 tours, et l'autonomie de 482 km affichée à l'écran trahit la présence d'un réservoir d'essence. Le design, signé Tobias Sühlmann en huit mois à peine, pioche dans la 911 GT1, la 959 et le 550 Spyder, avec un capot plat et des phares ronds. Comptez un tarif probablement supérieur à 500 000 euros, pour un lancement espéré en 2028, peut-être 2029.
Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, c'est l'habitacle. Il aligne cinq compteurs ronds analogiques derrière le volant, avec des écrans placés en retrait qui créent un effet de profondeur, et aucun écran tactile central, oui oui. À la place, Porsche installe un support MagSafe qui accueille le smartphone du conducteur, chargé de gérer la musique et la navigation. Dans une industrie qui empile les dalles de 15 pouces jusque devant le passager, ce choix va quand même à contre-courant de tout ce qui se fait.
Plutôt que de dépenser des fortunes dans un énième système maison que personne n'utilise, Porsche admet avec ce support MagSafe que votre iPhone fait déjà mieux le travail. C'est courageux, et plutôt rafraîchissant. Alors bien sûr, une supercar à 500 000 euros ne concernera pas grand monde, mais ces idées d'habitacle finissent toujours par descendre en gamme. La même en électrique et on signe tout de suite (enfin moi je signe, pas mon banquier).
Une vraie rivale pour Ferrari
Porsche traverse une période compliquée, entre des profits en chute libre et un virage électrique revu de fond en comble, et la marque cherche du coup des modèles à très forte marge pour se refaire une santé. La Mission S coche cette case. Il ne s'agit pas d'une série limitée façon Carrera GT ou 918 Spyder, mais bien d'un modèle permanent du catalogue, posé sur une plateforme inédite qui acceptera des motorisations thermiques, hybrides ou hybrides rechargeables, mais hélas jamais de version 100 % électrique. En face, on trouve la Lamborghini Revuelto et la Ferrari 849 Testarossa, un segment que Porsche n'avait jamais vraiment attaqué de front avec un modèle pérenne.
Un moteur inédit à 8 000 tours
Porsche ne confirme encore aucune fiche technique, mais plusieurs indices parlent d'un huit cylindres à plat hybride développé en interne, qui dépasserait les 850 chevaux. Le compte-tours du concept est d'ailleurs gradué jusqu'à 8 000 tours, et l'autonomie de 482 km affichée à l'écran trahit la présence d'un réservoir d'essence. Le design, signé Tobias Sühlmann en huit mois à peine, pioche dans la 911 GT1, la 959 et le 550 Spyder, avec un capot plat et des phares ronds. Comptez un tarif probablement supérieur à 500 000 euros, pour un lancement espéré en 2028, peut-être 2029.
Votre iPhone remplace l'écran central
Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, c'est l'habitacle. Il aligne cinq compteurs ronds analogiques derrière le volant, avec des écrans placés en retrait qui créent un effet de profondeur, et aucun écran tactile central, oui oui. À la place, Porsche installe un support MagSafe qui accueille le smartphone du conducteur, chargé de gérer la musique et la navigation. Dans une industrie qui empile les dalles de 15 pouces jusque devant le passager, ce choix va quand même à contre-courant de tout ce qui se fait.
On en dit quoi ?
Plutôt que de dépenser des fortunes dans un énième système maison que personne n'utilise, Porsche admet avec ce support MagSafe que votre iPhone fait déjà mieux le travail. C'est courageux, et plutôt rafraîchissant. Alors bien sûr, une supercar à 500 000 euros ne concernera pas grand monde, mais ces idées d'habitacle finissent toujours par descendre en gamme. La même en électrique et on signe tout de suite (enfin moi je signe, pas mon banquier).