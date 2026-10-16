Porsche Mission S : le seul écran de cette supercar, c'est votre iPhone en MagSafe

On en dit quoi ?



Plutôt que de dépenser des fortunes dans un énième système maison que personne n'utilise, Porsche admet avec ce support MagSafe que votre iPhone fait déjà mieux le travail. C'est courageux, et plutôt rafraîchissant. Alors bien sûr, une supercar à 500 000 euros ne concernera pas grand monde, mais ces idées d'habitacle finissent toujours par descendre en gamme. La même en électrique et on signe tout de suite (enfin moi je signe, pas mon banquier).