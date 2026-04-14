Les ventes de Porsche plongent de 15% et l'électrique ne compense pas
Par Vincent Lautier - Publié le
Les chiffres du premier trimestre 2026 sont tombés pour Porsche, et ils ne sont pas bons. 60 991 voitures livrées, soit 15% de moins qu'il y a un an. L'électrique, qui devait porter la croissance, se retrouve plutôt du côté des causes de la baisse. Stuttgart revoit sa copie.
60 991 véhicules livrés au premier trimestre 2026 contre 71 470 l'an passé, ça fait 15% de moins. Sur toutes les régions, les ventes reculent, à l'exception de l'Allemagne qui grappille 4%. La Chine plonge de 21%, l'Europe hors marché allemand perd 18%, l'Amérique du Nord lâche 11%. Même les marchés émergents chutent de 20%. Bref, il n'y a pas grand-chose à sauver sur la carte.
C'est là que le bât blesse. Le Macan, modèle star en pleine transition vers le 100% électrique, recule de 23%. La version électrique écoule 8 079 unités, pendant que la version thermique, pourtant retirée du marché européen, en vend encore 10 130. Le Taycan fait 3 420 livraisons, soit 19% de moins. Au total, les voitures électriques représentent 18,8% des ventes, contre 22,2% sur l'ensemble de 2025. La courbe s'inverse.
Heureusement pour Stuttgart, il y a la 911. Le modèle emblématique progresse de 22% avec 13 889 exemplaires livrés. Côté Cayenne, on reste dans les clous avec -4%. Par contre, la Panamera s'écroule à -42% et la 718 chute de 60% après l'arrêt de sa version thermique. Porsche pointe aussi la fin des crédits d'impôt américains sur les véhicules électriques et hybrides comme un gros facteur, avec une perte d'intérêt immédiate outre-Atlantique.
On voit bien que la stratégie tout-électrique annoncée en grande pompe il y a quelques années prend l'eau pour Porsche. La marque visait 80% de ventes électrifiées d'ici 2030, et le constructeur admet lui-même que ses objectifs étaient trop ambitieux. Les clients plébiscitent la 911 thermique pendant que le Macan électrique patine et que le Taycan perd du terrain. C'est assez parlant comme signal.
Du coup, on imagine que la révision de stratégie annoncée par Stuttgart va passer par un retour assumé des thermiques. La question, c'est surtout de savoir si Porsche va aller au bout de ce virage ou essayer de ménager les deux mondes. On espère quand même que Porsche se posera les bonnes questions et ne sacrifiera pas l'électrification de son parc, parce que le problème n'est probablement pas que lié à la demande en électrique, mais aussi forcément à une offre qui n'était pas assez compétitive sur ce secteur ultra concurrentiel, en particulier avec les nouveaux géants chinois.
Un trimestre à oublier
60 991 véhicules livrés au premier trimestre 2026 contre 71 470 l'an passé, ça fait 15% de moins. Sur toutes les régions, les ventes reculent, à l'exception de l'Allemagne qui grappille 4%. La Chine plonge de 21%, l'Europe hors marché allemand perd 18%, l'Amérique du Nord lâche 11%. Même les marchés émergents chutent de 20%. Bref, il n'y a pas grand-chose à sauver sur la carte.
L'électrique patine, et ça se voit
C'est là que le bât blesse. Le Macan, modèle star en pleine transition vers le 100% électrique, recule de 23%. La version électrique écoule 8 079 unités, pendant que la version thermique, pourtant retirée du marché européen, en vend encore 10 130. Le Taycan fait 3 420 livraisons, soit 19% de moins. Au total, les voitures électriques représentent 18,8% des ventes, contre 22,2% sur l'ensemble de 2025. La courbe s'inverse.
La 911 sauve les meubles
Heureusement pour Stuttgart, il y a la 911. Le modèle emblématique progresse de 22% avec 13 889 exemplaires livrés. Côté Cayenne, on reste dans les clous avec -4%. Par contre, la Panamera s'écroule à -42% et la 718 chute de 60% après l'arrêt de sa version thermique. Porsche pointe aussi la fin des crédits d'impôt américains sur les véhicules électriques et hybrides comme un gros facteur, avec une perte d'intérêt immédiate outre-Atlantique.
On en dit quoi ?
On voit bien que la stratégie tout-électrique annoncée en grande pompe il y a quelques années prend l'eau pour Porsche. La marque visait 80% de ventes électrifiées d'ici 2030, et le constructeur admet lui-même que ses objectifs étaient trop ambitieux. Les clients plébiscitent la 911 thermique pendant que le Macan électrique patine et que le Taycan perd du terrain. C'est assez parlant comme signal.
Du coup, on imagine que la révision de stratégie annoncée par Stuttgart va passer par un retour assumé des thermiques. La question, c'est surtout de savoir si Porsche va aller au bout de ce virage ou essayer de ménager les deux mondes. On espère quand même que Porsche se posera les bonnes questions et ne sacrifiera pas l'électrification de son parc, parce que le problème n'est probablement pas que lié à la demande en électrique, mais aussi forcément à une offre qui n'était pas assez compétitive sur ce secteur ultra concurrentiel, en particulier avec les nouveaux géants chinois.