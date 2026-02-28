Xiaomi dévoile une magnifique batterie... MagSafe, pour iPhone
Xiaomi, c'est un peu
l'Apple chinois, même si beaucoup reprochent au constructeur de copier un peu trop directement ses produits.
Durant le Mobile World Congres (MWC) qui se déroule actuellement à Barcelone, Xiaomi, a donc dévoilé une batterie MagSafe compatible avec les smartphones de la marque, mais aussi l'iPhone 17 Pro !
Une batterie Xiaomi... pour iPhone !
Avec seulement 6mm d'épaisseur et un poids plume de 98g, elle se place parfaitement derrière un iPhone 17 Pro, dont elle reprend d'ailleurs les coloris !
Avec une puissance de 15W en Qi2, elle recharge à 22,5W en USB C et il est possible de cumuler les deux recharges en même temps ! Notez que pour iPhone, ce n'est pas très clair si les 15W sont réellement pris en charge, car le constructeur indique que cette puissance n'est compatible qu'avec les smartphones de Xiaomi.
La capacité est de 5000 mWh, de quoi charger une fois un iPhone 17 Pro Max, avec sa batterie de 4 823 mAh avec le tiroir SIM (en Europe) ou de 5 088 mAh sans le tiroir (aux USA).
Vraiment utile ?
Bien qu'Apple vante chaque année ses progrès en matière d'autonomie, une chose est sûre, la batterie des iPhone 17 Pro, même en version Max, est loin d'être un modèle du genre.
Avec mon 17 Pro Max (européen), je suis souvent à cours de batterie en fin de journée lorsque je suis en déplacement et que je fais quelques photos et vidéos. Pire encore, nos iPhone 17 pro Max utilisés pour nos tournages ne tiennent pas plus de 2-3H en filmant, sans parler de la surchauffe -mais c'est encore une autre histoire.
Ce genre de batterie est donc appréciable en voyage, d'autant qu'elle ne dépasse presque pas du plateau réunissant les capteurs photo.
Le prix est fixé à 59,99€, un tarif raisonnable vu la qualité du produit.