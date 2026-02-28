Xiaomi dévoile une magnifique batterie... MagSafe, pour iPhone

l'Apple chinois

Une batterie Xiaomi... pour iPhone !

Vraiment utile ?



Bien qu'Apple vante chaque année ses progrès en matière d'autonomie, une chose est sûre, la batterie des iPhone 17 Pro, même en version Max, est loin d'être un modèle du genre.







Avec mon 17 Pro Max (européen), je suis souvent à cours de batterie en fin de journée lorsque je suis en déplacement et que je fais quelques photos et vidéos. Pire encore, nos iPhone 17 pro Max utilisés pour nos tournages ne tiennent pas plus de 2-3H en filmant, sans parler de la surchauffe -mais c'est encore une autre histoire.







Ce genre de batterie est donc appréciable en voyage, d'autant qu'elle ne dépasse presque pas du plateau réunissant les capteurs photo.







Le prix est fixé à 59,99€, un tarif raisonnable vu la qualité du produit. et que je fais quelques photos et vidéos. Pire encore, nos iPhone 17 pro Max utilisés pour nos tournages ne tiennent pas plus de 2-3H en filmant, sans parler de la surchauffe -mais c'est encore une autre histoire.Ce genre de batterie est donc appréciable en voyage, d'autant, un tarif raisonnable vu la qualité du produit.

Durant le Mobile World Congres (MWC) qui se déroule actuellement à Barcelone, Xiaomi, a doncAvec une puissance deet il est possible deNotez que pour iPhone, ce n'est pas très clair si les 15W sont réellement pris en charge, car le constructeur indique que cette puissance n'est compatible qu'avec les smartphones de Xiaomi.La capacité est, avec sa batterie de 4 823 mAh avec le tiroir SIM (en Europe) ou de 5 088 mAh sans le tiroir (aux USA).