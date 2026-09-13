Le chargeur MagSafe d'Apple en promo à 39€ (-20%) : équipez votre nouvel iPhone au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le chargeur MagSafe officiel d'Apple n'a jamais été aussi abordable : à 39€, il signe son tarif le plus bas constaté depuis son lancement. Si vous cherchiez la charge sans fil la plus rapide pour votre iPhone, sans passer par un accessoire d'un constructeur tiers, c'est clairement le moment de craquer.
Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé ses nouveaux smartphones milieu et haut de gamme (le dernier 17e est compatible MagSafe). Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture), mais également de placer à coup sûr le téléphone de manière optimale sur un chargeur sans fil MagSafe.
Les aimants sur les deux périphériques assurent en effet que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées .Les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point.
De plus, les nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple permettent la recharge en sans-fil à 25W s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 15W pour la génération précédente. La certification MagSafe nécessite de verser une dîme à Apple, ce qui explique le tarif plus élevés de ces modèles chez les accessoiristes. La version officielle d'Apple dispose d'un câble d'1 mètre ou de 2 mètres et d'un connecteur USB-C.
Qu’est-ce que la technologie MagSafe ?
Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé ses nouveaux smartphones milieu et haut de gamme (le dernier 17e est compatible MagSafe). Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture), mais également de placer à coup sûr le téléphone de manière optimale sur un chargeur sans fil MagSafe.
Les aimants sur les deux périphériques assurent en effet que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées .Les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point.
Le chargeur MagSafe officiel Apple
De plus, les nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple permettent la recharge en sans-fil à 25W s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 15W pour la génération précédente. La certification MagSafe nécessite de verser une dîme à Apple, ce qui explique le tarif plus élevés de ces modèles chez les accessoiristes. La version officielle d'Apple dispose d'un câble d'1 mètre ou de 2 mètres et d'un connecteur USB-C.