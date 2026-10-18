Mercedes-AMG GT SUV : 1169 chevaux, 700 km d'autonomie et une recharge à 710 kW !

Un SUV électrique qui se prend pour une supercar

Jusqu'à 700 km d'autonomie et 710 kW de recharge !

Un intérieur technologique et un tarif à six chiffres

AMG ACTIVE RIDE CONTROL+

On en dit quoi ?



Avec ce nouveau SUV, Mercedes démontre une nouvelle fois que l'électrique permet des performances extraordinaires. Le look est réussi et la petite sonorité artificielle pourrait bien finir de convertir les irréductibles... Nous avons évidemment hâte d'en prendre le volant !

, ce nouveau GT SUV entend bien venir chatouiller Porsche et ses Cayenne électriques. M, ce nouveau venu affiche un design musclé, une calandre illuminée, des jantes pouvant atteindre 23 pouces et une silhouette relativement basse pour un SUV.Avec. Il faut dire, les performances annoncées sont dignes des meilleures supercars du marché.Mercedes prévoit trois versions :, tandis que le monstrueux GT SUV 63 culmine à 1169 chevaux et 2000 Nm de couple !, et atteint 270 km/h avec le pack AMG Driver's. Le tout grâce à trois moteurs à flux axial, une technologie particulièrement compacte et performante.Grâce à son architecture 800 V et à des cellules cylindriques directement refroidies, le constructeur annonce, un chiffre qui dépasse très largement les capacités des bornes rapides actuellement disponibles en Europe.Sur une infrastructure adaptée, Mercedes promet de récupérer. L'autonomie maximale approche les 700 km suivant les versions, malgré une consommation annoncée pouvant dépasser 23 kWh/100 km.reproduisant celle d'un moteur thermique, avec même des passages de rapports simulés, une technique initiée par Hyundai, et reprise ensuite chez Porsche sur la Taycan, puis ici chez AMG.Côté tarifs,. Les tarifs français et suisses restent à préciser.