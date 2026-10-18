Mercedes-AMG GT SUV : 1169 chevaux, 700 km d'autonomie et une recharge à 710 kW !
Par Didier Pulicani - Publié le
Mercedes-AMG vient de dévoiler son premier SUV entièrement développé en interne, et le constructeur allemand n'a visiblement pas fait les choses à moitié.
Avec trois moteurs électriques, jusqu'à 1169 chevaux, une batterie de 128 kWh et une puissance de recharge absolument délirante de 710 kW, ce nouveau GT SUV entend bien venir chatouiller Porsche et ses Cayenne électriques. Mais à quel prix ?
Après la nouvelle AMG GT 4 portes, Mercedes poursuit son offensive électrique avec un SUV particulièrement ambitieux. Reposant sur la plateforme AMG.EA, spécialement développée pour les modèles sportifs électriques, ce nouveau venu affiche un design musclé, une calandre illuminée, des jantes pouvant atteindre 23 pouces et une silhouette relativement basse pour un SUV.
Avec plus de 5 mètres de long et un poids qui approche les 2,7 tonnes, l'engin se rapproche en fait d'un gros Cayenne électrique. Il faut dire, les performances annoncées sont dignes des meilleures supercars du marché.
Mercedes prévoit trois versions : le GT SUV 53 développe déjà 544 chevaux et 800 Nm grâce à deux moteurs électriques. Le GT SUV 55 passe à 816 chevaux et 1860 Nm, tandis que le monstrueux GT SUV 63 culmine à 1169 chevaux et 2000 Nm de couple !
Cette dernière version abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes en départ arrêté, et atteint 270 km/h avec le pack AMG Driver's. Le tout grâce à trois moteurs à flux axial, une technologie particulièrement compacte et performante.
Mais le plus impressionnant se trouve peut-être du côté de la batterie. Mercedes propose deux capacités : 106 kWh utiles sur la version 53 et 128 kWh sur les modèles 55 et 63.
Grâce à son architecture 800 V et à des cellules cylindriques directement refroidies, le constructeur annonce jusqu'à 710 kW de puissance de recharge en courant continu, un chiffre qui dépasse très largement les capacités des bornes rapides actuellement disponibles en Europe.
Sur une infrastructure adaptée, Mercedes promet de récupérer jusqu'à 450 km d'autonomie WLTP en seulement 10 minutes. L'autonomie maximale approche les 700 km suivant les versions, malgré une consommation annoncée pouvant dépasser 23 kWh/100 km.
Reste évidemment à vérifier ces chiffres en conditions réelles, notamment sur autoroute, où le poids et les performances risquent de peser sur la consommation.
À bord, Mercedes mise sur un cockpit numérique orienté vers le conducteur, des sièges sportifs, un toit panoramique SKY CONTROL et une installation audio Burmester 4D en option.
Les ingénieurs ont également développé une suspension active
Côté tarifs, le Mercedes-AMG GT SUV 53 débute à 113 050 € sur le marché allemand, les versions 55 et 63 devant suivre au printemps 2027. Les tarifs français et suisses restent à préciser.
Avec ce nouveau SUV, Mercedes démontre une nouvelle fois que l'électrique permet des performances extraordinaires. Le look est réussi et la petite sonorité artificielle pourrait bien finir de convertir les irréductibles... Nous avons évidemment hâte d'en prendre le volant !
Avec trois moteurs électriques, jusqu'à 1169 chevaux, une batterie de 128 kWh et une puissance de recharge absolument délirante de 710 kW, ce nouveau GT SUV entend bien venir chatouiller Porsche et ses Cayenne électriques. Mais à quel prix ?
Un SUV électrique qui se prend pour une supercar
Après la nouvelle AMG GT 4 portes, Mercedes poursuit son offensive électrique avec un SUV particulièrement ambitieux. Reposant sur la plateforme AMG.EA, spécialement développée pour les modèles sportifs électriques, ce nouveau venu affiche un design musclé, une calandre illuminée, des jantes pouvant atteindre 23 pouces et une silhouette relativement basse pour un SUV.
Avec plus de 5 mètres de long et un poids qui approche les 2,7 tonnes, l'engin se rapproche en fait d'un gros Cayenne électrique. Il faut dire, les performances annoncées sont dignes des meilleures supercars du marché.
Mercedes prévoit trois versions : le GT SUV 53 développe déjà 544 chevaux et 800 Nm grâce à deux moteurs électriques. Le GT SUV 55 passe à 816 chevaux et 1860 Nm, tandis que le monstrueux GT SUV 63 culmine à 1169 chevaux et 2000 Nm de couple !
Cette dernière version abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes en départ arrêté, et atteint 270 km/h avec le pack AMG Driver's. Le tout grâce à trois moteurs à flux axial, une technologie particulièrement compacte et performante.
Jusqu'à 700 km d'autonomie et 710 kW de recharge !
Mais le plus impressionnant se trouve peut-être du côté de la batterie. Mercedes propose deux capacités : 106 kWh utiles sur la version 53 et 128 kWh sur les modèles 55 et 63.
Grâce à son architecture 800 V et à des cellules cylindriques directement refroidies, le constructeur annonce jusqu'à 710 kW de puissance de recharge en courant continu, un chiffre qui dépasse très largement les capacités des bornes rapides actuellement disponibles en Europe.
Sur une infrastructure adaptée, Mercedes promet de récupérer jusqu'à 450 km d'autonomie WLTP en seulement 10 minutes. L'autonomie maximale approche les 700 km suivant les versions, malgré une consommation annoncée pouvant dépasser 23 kWh/100 km.
Reste évidemment à vérifier ces chiffres en conditions réelles, notamment sur autoroute, où le poids et les performances risquent de peser sur la consommation.
Un intérieur technologique et un tarif à six chiffres
À bord, Mercedes mise sur un cockpit numérique orienté vers le conducteur, des sièges sportifs, un toit panoramique SKY CONTROL et une installation audio Burmester 4D en option.
Les ingénieurs ont également développé une suspension active
AMG ACTIVE RIDE CONTROL+et une sonorité artificielle reproduisant celle d'un moteur thermique, avec même des passages de rapports simulés, une technique initiée par Hyundai, et reprise ensuite chez Porsche sur la Taycan, puis ici chez AMG.
Côté tarifs, le Mercedes-AMG GT SUV 53 débute à 113 050 € sur le marché allemand, les versions 55 et 63 devant suivre au printemps 2027. Les tarifs français et suisses restent à préciser.
On en dit quoi ?
Avec ce nouveau SUV, Mercedes démontre une nouvelle fois que l'électrique permet des performances extraordinaires. Le look est réussi et la petite sonorité artificielle pourrait bien finir de convertir les irréductibles... Nous avons évidemment hâte d'en prendre le volant !