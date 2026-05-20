Mercedes AMG GT 4 portes coupé : 1 169 ch, 600 kW de charge et un V8 fantôme

Trois moteurs à flux axial, une première en série

Même la batterie est une folie !

En quoi c’est mieux que les autres batteries ?



VS la 4680 : la cellule Mercedes claque environ 22 % de densité gravimétrique en plus et 14 % de densité volumétrique en plus que la 4680 Tesla actuelle. Tesla visait 300 Wh/kg en 2020 et n'y est jamais arrivé en série ; l'objectif initial de 300 Wh/kg n'a pas été atteint, les mesures réelles plafonnant autour de 240 Wh/kg. Mercedes franchit la barre.



VS la 21700 Premium : l'écart se resserre fortement. Une 21700 haut de gamme NCA avec anode silicium-graphite peut friser les 300 Wh/kg. L'AMG reste devant mais sans grand écart sur le gravimétrique. Le vrai gain est ailleurs.



VS la 18650 : la cellule Mercedes a 20 % d'avance gravimétrique, mais la comparaison a peu de sens, la 18650 étant un format vieillissant pour l'auto (encore présente sur des Tesla S/X d'ancienne génération).



Mercedes ne gagne pas seulement en densité, mais en capacité à délivrer cette énergie en continu et à la rafraîchir.



Là où la 4680 cherche un format trapu (46 × 80) pour réduire le nombre de cellules et simplifier le pack, l'AMG fait l'inverse avec son format fin et long (26 × 105), choisi pour minimiser la distance du cœur de la cellule à sa surface et ainsi évacuer la chaleur plus vite. Couplé au refroidissement direct par huile sur chaque cellule, à l'anode silicium et au boîtier alu full-tab, ça explique les 600 kW de charge (vs ~250 kW en pic sur 4680, qui plafonne sous 100 kW au-dessus de 35 % SoC et surtout les performances en répétabilité (les 25 records Nardò du GT XX).



Car il est bien là le souci des voitures électriques : la capacité à enchaîner les charges rapides sans baisse de la courbe de charge. Un exercice qui nécessite de trouver le juste milieu entre temps et préservation de la cellule sur le long terme (car c’est ce qui les use le plus).

Le V8 simulé

Châssis, aéro, freinage : AMG a tout optimisé

Des innovations qui pèsent sur la balance et le portefeuille probablement

L’air de rien, c’est une petite folie que ce concept de moteurs à flux axial. Issue de YASA, filiale britannique rachetée par Mercedes en 2021, cette techno troque l'agencement classique pourIl en résulte, plus généreux en couple et surtout capables d'encaisser la chauffe sur la durée.: deux à l'arrière dans un même module de propulsion haute performance, un à l'avant qui se désaccouple en croisière via une unité de découplage pour grappiller des kilomètres.Les chiffres paraissent improbables tant ils sont dinguesLa GT 63 affiche. Les deux(avec le pack Driver's).Et l'architecture est dimensionnée pour encaisser plus de 1 000 kW. Donc. Des fois qu’on s’ennuie avec cette GT.Évidemment, à notre échelle de simples mortels, ça signifie que des véhicules plus accessibles vont rapidement voir le jour et proposer des autonomies(chose qu’il est impossible d’avoir aujourd’hui). En langage Steve Jobsienne, ceci est une révolution.L'innovation la plus folle est probablement là. Co-développée à Affalterbach et à Brixworth (l'écurie F1 du groupe),. Ceci permet d’obtenir uneEt tout ceci avec une meilleure capacité de refroidissement (plus rapide si vous préférez) d’au moins 20 kW, contre 5 à 8 kW sur les architectures classiques.Conséquence directe :. Ce qui donne le fameuxo.Le tout sur une, avec bascule auto en 400 V si la borne ne suit pas, et compatibilité CCS2, GB/T, CHAdeMO, CCS1 et NACS.. L'architecture vise déjà « bien au-delà des 700 km » sur ses prochaines déclinaisons.Le mode AMGFORCE S+affichage compte-tours et un curseur sonore. Une solution brevetée s’il vous plaît.L’objectif étant de contrôler l’ensemble du système à la voix, dans un langage « naturel » : il ne faut plus dire la phrase magique pour activer quelque chose.À l’instar de K2000 ou de la 406 de Taxi,On commence par les. LesL’AMG GT est aussi le premier modèle du groupe à embarquer en série un refroidisseur de passage de roue.. Le prix n’est pas donné (il faut bien payer les 35 procédés mondialement inédits et les 30 brevets). Les commandes débuteront le 27 mai 2026 pour les premières livraisons dès septembre ! Et c’est toute une gamme qui a été annoncée.Mercedes attaque frontalement le Porsche Taycan Turbo GT et la Lucid Air Sapphire. Reste un design qui ne semble pas faire l'unanimité sur internet. Mais sagit-il des acheteurs potentiels ? rien n'est moins sûr.