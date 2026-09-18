Mercedes Classe C électrique : 682 km et recharge en 22 min pour 62 999€

On en dit quoi ?



Cette C 300 fait un peu penser à ce que Mercedes avait fait avec le GLC, lancé lui aussi par le haut de gamme avant de redescendre doucement. La manoeuvre est connue et elle fonctionne, les marges d'abord, le volume ensuite. En tous cas, difficile de bouder une familiale qui se recharge en 22 minutes et dépasse les 680 km, même au prix fort.