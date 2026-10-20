Waymo arrive en Espagne : des taxis sans chauffeur à Madrid en 2027
Par Laurence - Publié le
Les taxis autonomes de Waymo se rapprochent un peu plus de la France ! La filiale d’Alphabet (maison mère de Google) vient d’annoncer son arrivée en Espagne, avec un premier déploiement prévu à Madrid dès 2027.
Après plusieurs années de développement aux États-Unis, Waymo poursuit son expansion internationale et s’attaque désormais au marché espagnol. Dans un message publié sur X, l’entreprise confirme son intention de lancer un service de transport entièrement autonome dans la région de Madrid dès 2027.
Il s’agira de sa première implantation en Espagne et de sa deuxième région desservie dans l’Union européenne. Les premiers véhicules devraient apparaître dans les rues madrilènes dans les prochains jours. Il s’agira de Jaguar I-PACE électriques, équipées du système de conduite autonome Waymo Driver.
Pour le moment ces voitures transporteront des passagers avec un conducteur. Elles seront d’abord conduites manuellement, avant de passer à une phase de validation technique sous la supervision de spécialistes formés localement.
Cette première étape devra avant servir de repérage et permettre d’adapter la technologie de Waymo aux particularités de la circulation locale. Rues étroites, ronds-points, circulations alternée, cyclistes etc : chaque ville représente un défi.
Pour se repérer, Waymo Driver combine des caméras, des radars et des capteurs LiDAR, capables de surveiller l’environnement jusqu’à 300 mètres autour du véhicule. Le système va analyser en permanence les déplacements des autres usagers afin d’anticiper leurs trajectoires et d’adapter sa conduite. Waymo devra également travailler avec les autorités espagnoles, les collectivités locales et les services de secours avant d’envisager une ouverture commerciale.
Pour convaincre ses futurs clients, Waymo met en avant son expérience américaine. L’entreprise affirme avoir déjà réalisé plus de 20 millions de trajets et parcouru plus de 400 millions de kilomètres en conduite entièrement autonome.
Côté sécurité et selon ses propres statistiques, les accidents entraînant des blessures graves seraient 95 % moins fréquents que chez les conducteurs humains, à distance parcourue équivalente. Les chiffres sont évidemment encourageants (ils n'allaient pas produire le contraire...), mais concernent les villes américaines où Waymo est déjà implantée. Ils ne préjugent donc pas des résultats qui seront obtenus à Madrid.
Pour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée pour l’ouverture du service au public. Les personnes intéressées peuvent simplement s’inscrire sur le site de Waymo pour suivre son déploiement.
L’arrivée de Waymo à Madrid marque une nouvelle étape dans le développement des taxis autonomes en Europe. Après les expérimentations et les annonces, la conduite sans chauffeur commence progressivement à se rapprocher de nos frontières. Mais les situations et les lois ne se valent pas et il faudra attendre au cas par cas...
Des Jaguar électriques dans les rues de Madrid
Après plusieurs années de développement aux États-Unis, Waymo poursuit son expansion internationale et s’attaque désormais au marché espagnol. Dans un message publié sur X, l’entreprise confirme son intention de lancer un service de transport entièrement autonome dans la région de Madrid dès 2027.
Il s’agira de sa première implantation en Espagne et de sa deuxième région desservie dans l’Union européenne. Les premiers véhicules devraient apparaître dans les rues madrilènes dans les prochains jours. Il s’agira de Jaguar I-PACE électriques, équipées du système de conduite autonome Waymo Driver.
Pour le moment ces voitures transporteront des passagers avec un conducteur. Elles seront d’abord conduites manuellement, avant de passer à une phase de validation technique sous la supervision de spécialistes formés localement.
Un système qui "voit" jusqu’à 300 mètres
Cette première étape devra avant servir de repérage et permettre d’adapter la technologie de Waymo aux particularités de la circulation locale. Rues étroites, ronds-points, circulations alternée, cyclistes etc : chaque ville représente un défi.
Pour se repérer, Waymo Driver combine des caméras, des radars et des capteurs LiDAR, capables de surveiller l’environnement jusqu’à 300 mètres autour du véhicule. Le système va analyser en permanence les déplacements des autres usagers afin d’anticiper leurs trajectoires et d’adapter sa conduite. Waymo devra également travailler avec les autorités espagnoles, les collectivités locales et les services de secours avant d’envisager une ouverture commerciale.
Plus de 20 millions de trajets autonomes
Pour convaincre ses futurs clients, Waymo met en avant son expérience américaine. L’entreprise affirme avoir déjà réalisé plus de 20 millions de trajets et parcouru plus de 400 millions de kilomètres en conduite entièrement autonome.
Côté sécurité et selon ses propres statistiques, les accidents entraînant des blessures graves seraient 95 % moins fréquents que chez les conducteurs humains, à distance parcourue équivalente. Les chiffres sont évidemment encourageants (ils n'allaient pas produire le contraire...), mais concernent les villes américaines où Waymo est déjà implantée. Ils ne préjugent donc pas des résultats qui seront obtenus à Madrid.
Pour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée pour l’ouverture du service au public. Les personnes intéressées peuvent simplement s’inscrire sur le site de Waymo pour suivre son déploiement.
Qu’en penser ?
L’arrivée de Waymo à Madrid marque une nouvelle étape dans le développement des taxis autonomes en Europe. Après les expérimentations et les annonces, la conduite sans chauffeur commence progressivement à se rapprocher de nos frontières. Mais les situations et les lois ne se valent pas et il faudra attendre au cas par cas...