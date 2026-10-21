Gemini lit vos mails dans Android Auto pour anticiper vos trajets, sauf en Europe

On en dit quoi ?



C'est sans doute la version la plus utile de Gemini en voiture : moins de manipulations au feu rouge, des réponses qui tombent juste parce que l'assistant sait déjà où vous allez, on comprend l'intérêt. Laisser le tableau de bord fouiller dans Gmail et dans vos photos demandera quand même un minimum de confiance, même si le contrôle application par application est plutôt bien pensé. Mais bon, la question ne se posera pas pour nous : l'Europe est écartée d'office, et on commence à bien connaître cette musique.