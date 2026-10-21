Gemini lit vos mails dans Android Auto pour anticiper vos trajets, sauf en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Google commence à déployer Personal Intelligence dans Android Auto. Gemini peut maintenant puiser dans vos mails, vos agendas ou vos photos pour vous répondre au volant, sans que vous ayez besoin de préciser quoi que ce soit. La fonction est facultative et arrivera aussi sur les voitures sous Google built-in, mais la liste des pays servis a un gros absent : l'Europe, hélas.
Personal Intelligence existe depuis mars sur les téléphones. Le principe ne change pas en voiture : Gemini va chercher ce qui vous concerne dans Gmail, Google Agenda, Photos, Maps, YouTube et votre historique de recherche, et s'en sert pour répondre sans que vous ayez à tout lui rappeler. Vous roulez vers l'aéroport, vous demandez votre porte d'embarquement, et l'assistant retrouve la confirmation du vol dans vos mails, vérifie au passage si l'avion est à l'heure et vous donne les deux réponses d'une traite. Un simple
Rien ne se met en route sans vous. La fonction est en opt-in, vous choisissez une par une les applications auxquelles Gemini a accès, et tout se désactive quand vous voulez. Petit détail qui compte : si vous l'aviez déjà activée dans l'appli Gemini de votre téléphone, elle suivra automatiquement dans la voiture. Google réserve aussi l'ensemble aux comptes personnels et aux plus de 18 ans. Côté calendrier, Android Auto est servi en premier, et les voitures qui embarquent Google built-in, chez Volvo, Polestar ou Renault par exemple, y passeront dans les prochains mois.
Le déploiement est mondial sur le papier, sauf que la liste des exclus pique un peu : l'Espace économique européen au complet, la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigeria n'y ont pas droit. La France est donc hors jeu, comme elle l'est déjà pour la version téléphone. Gemini lui-même n'est pas concerné, l'assistant qui a remplacé Google Assistant au volant continue de fonctionner normalement, c'est bien la couche personnelle qui est bloquée. Et Google ne donne aucune date pour chez nous.
C'est sans doute la version la plus utile de Gemini en voiture : moins de manipulations au feu rouge, des réponses qui tombent juste parce que l'assistant sait déjà où vous allez, on comprend l'intérêt. Laisser le tableau de bord fouiller dans Gmail et dans vos photos demandera quand même un minimum de confiance, même si le contrôle application par application est plutôt bien pensé. Mais bon, la question ne se posera pas pour nous : l'Europe est écartée d'office, et on commence à bien connaître cette musique.
Vos mails montent à bord
Personal Intelligence existe depuis mars sur les téléphones. Le principe ne change pas en voiture : Gemini va chercher ce qui vous concerne dans Gmail, Google Agenda, Photos, Maps, YouTube et votre historique de recherche, et s'en sert pour répondre sans que vous ayez à tout lui rappeler. Vous roulez vers l'aéroport, vous demandez votre porte d'embarquement, et l'assistant retrouve la confirmation du vol dans vos mails, vérifie au passage si l'avion est à l'heure et vous donne les deux réponses d'une traite. Un simple
emmène-moi à mon rendez-vous chez le médecinsuffit aussi, sans adresse, tout comme
retrouve la station de lavage que j'ai prise en photo la semaine dernière. Le déploiement a commencé le 20 octobre.
À activer soi-même
Rien ne se met en route sans vous. La fonction est en opt-in, vous choisissez une par une les applications auxquelles Gemini a accès, et tout se désactive quand vous voulez. Petit détail qui compte : si vous l'aviez déjà activée dans l'appli Gemini de votre téléphone, elle suivra automatiquement dans la voiture. Google réserve aussi l'ensemble aux comptes personnels et aux plus de 18 ans. Côté calendrier, Android Auto est servi en premier, et les voitures qui embarquent Google built-in, chez Volvo, Polestar ou Renault par exemple, y passeront dans les prochains mois.
Pas pour l'Europe
Le déploiement est mondial sur le papier, sauf que la liste des exclus pique un peu : l'Espace économique européen au complet, la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigeria n'y ont pas droit. La France est donc hors jeu, comme elle l'est déjà pour la version téléphone. Gemini lui-même n'est pas concerné, l'assistant qui a remplacé Google Assistant au volant continue de fonctionner normalement, c'est bien la couche personnelle qui est bloquée. Et Google ne donne aucune date pour chez nous.
On en dit quoi ?
C'est sans doute la version la plus utile de Gemini en voiture : moins de manipulations au feu rouge, des réponses qui tombent juste parce que l'assistant sait déjà où vous allez, on comprend l'intérêt. Laisser le tableau de bord fouiller dans Gmail et dans vos photos demandera quand même un minimum de confiance, même si le contrôle application par application est plutôt bien pensé. Mais bon, la question ne se posera pas pour nous : l'Europe est écartée d'office, et on commence à bien connaître cette musique.