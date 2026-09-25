Photoshop débarque dans Gemini et Acrobat dans Claude

ACROBAT ARRIVE DIRECTEMENT DANS CLAUDE

Document Review

PHOTOSHOP, LIGHTROOM ET FIREFLY DÉBARQUENT DANS GEMINI

QU’EN PENSER ?



Cette stratégie traduit un changement assez profond pour Adobe. Photoshop ou Acrobat ne sont plus seulement des applications que l’on ouvre pour effectuer une tâche : leurs fonctions deviennent progressivement des services que les assistants IA peuvent appeler directement. Pour Adobe, l’enjeu est important. Si une part croissante du travail commence demain dans ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot, rester enfermé dans ses propres applications ferait courir le risque de devenir invisible dans ces nouveaux usages. La société choisit donc l’approche inverse : mettre Photoshop, Acrobat ou Lightroom directement à disposition des principales IA. Reste à voir jusqu’où cette logique ira. Pour des opérations relativement simples, ouvrir Photoshop ou Acrobat pourrait progressivement ne plus être indispensable. Pour les travaux nécessitant beaucoup de précision, l’éditeur traditionnel devrait en revanche conserver tout son intérêt.

issus de Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, InDesign, Adobe Express ou Adobe Stock. Désormais, sur ordinateur, le Web et mobile,ou Claude Code de supprimer, fusionner ou séparer les pages d’un PDF, de masquer des informations sensibles ou encore de convertir et exporter un document vers d’autres formats.. Claude peut également exploiter une nouvelle fonction. L’utilisateur peut lui demander d’analyser un document puis d’ajouter directement ses recommandations et annotations dans l’éditeur. L’accès peut débuter sans compte, mais, d’outils supplémentaires et de retrouver son travail d’une session à l’autre.. Jusqu’ici essentiellement conversationnelle, elle dispose désormais d’un éditeur fonctionnant avec des calques. Il devient possible de sélectionner séparément une image, un texte, une couleur ou une police et de modifier uniquement cet élément.Adobe cherche ainsi à combiner les commandes enavec des outils d’édition traditionnels, et ce, lorsque l’utilisateur souhaite reprendre précisément la main.Adobe y intègre à partir d’aujourd’hui plusieurs outils provenant de Photoshop, Lightroom, Adobe Express et Firefly, et ce pour les utilisateurs de toutes les formules de Gemini. Le principe reste le même : décrire simplement le résultat recherché et laisser Adobe sélectionner les outils et les différentes étapes nécessaires., de les recadrer de manière cohérente et de préparer les fichiers pour une boutique en ligne. Une création peut également être déclinée automatiquement dans plusieurs formats adaptés aux réseaux sociaux tout en conservant les éléments de marque et le message original.Pour une campagne marketing,. L’activation passe par les réglagesde Gemini, où il suffit de sélectionner Adobe parmi les applications connectées puis de se connecter à un compte Adobe, ou d’en créer un gratuitement.