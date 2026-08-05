Clap de fin pour Google Assistant : Gemini prendra sa place dès septembre

LE DÉBUT DE LA FIN POUR GOOGLE ASSISTANT

DIX ANS DE SERVICE

Qu’en penser ?



La disparition de Google Assistant était devenue inévitable depuis l’arrivée de Gemini. Maintenir deux assistants aux capacités très différentes n’avait plus beaucoup de sens, d’autant que Google concentre désormais tous ses investissements sur l’intelligence artificielle.



Cette transition ne sera toutefois pas anodine. Si Gemini est plus puissant, il impose aussi des exigences matérielles plus élevées et n’est pas encore disponible partout avec les mêmes fonctionnalités. Les prochaines semaines permettront de voir si cette migration se déroule sans difficulté… ou si certains utilisateurs regrettent la simplicité et la rapidité de Google Assistant.

À compter du, l’entreprise commencera àsur les smartphones et tablettes Android. Le déploiement sera progressif et pourrait s’étaler sur plusieurs semaines. Une fois la migration effectuée, il ne sera plus possible d’utiliser Google Assistant ni même de revenir à l’ancien assistant vocal sur les appareils compatibles.Tous les utilisateurs situés dans un pays où Gemini estet disposant d’unbasculerontvers cette nouvelle expérience. Cette évolution marque un changement majeur de stratégie. Pendant plusieurs années, Google Assistant reposait principalement sur des commandes vocales et des scénarios prédéfinis., de dialoguer naturellement et de réaliser des tâches plus avancées.La disparition de Google Assistant ne se limite pas aux smartphones.perdront également l’accès à l’ancien assistant. En revanche, certains produits conserveront temporairement Google Assistant. C’est notamment le cas des voitures équipées de Google built-in, ainsi que des appareils, qui ne sont pas concernés par cette première vague de suppression.Google avait déjà annoncé son intention de retirer Assistant de la majorité des appareils mobiles.. Le compte à rebours est désormais lancé. Présenté en, Google Assistant a profondément marqué l’évolution des assistants vocaux en démocratisant le contrôle vocal sur Android. Dix ans plus tard, il rejoint progressivement la longue liste des services abandonnés par Google, remplacé par une nouvelle génération d’assistants fondés sur l’intelligence artificielle générative.