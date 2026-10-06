Android Auto ne va plus fonctionner avec ces smartphones
Par Vincent Lautier - Publié le
Des conducteurs qui branchent leur téléphone dans leur voiture voient apparaître un message assez inquiétant dans Android Auto : leur appareil ne sera bientôt plus pris en charge. Les smartphones bloqués sous Android 10, comme les Galaxy S9 et Note 9, semblent visés. Google n'a encore rien officialisé, mais le passage à Android 11 minimum paraît se préparer en coulisses.
Plusieurs utilisateurs racontent depuis quelques jours, sur Reddit, avoir vu s'afficher un avertissement au moment de connecter leur smartphone à leur voiture :
Pour le moment, la page d'assistance de Google indique qu'il faut au minimum Android 9 pour utiliser Android Auto avec un câble, et Android 11 pour la version sans fil. Sauf que voilà, les avertissements apparaissent justement sur des connexions filaires, ce qui laisse penser que Google veut aligner tout le monde sur Android 11. La firme n'a rien annoncé publiquement, sa documentation n'a pas bougé, et aucune date de bascule n'a filtré. Le message parle simplement de
Google procède régulièrement à ce genre de ménage. Android 8 Oreo a perdu l'accès à Android Auto en 2022, et le minimum est passé à Android 9 en 2024. La logique voudrait donc qu'Android 10 soit le prochain sur la liste. Par contre, les appareils concernés fonctionnent encore très bien pour cet usage : un Galaxy S9 branché en voiture affiche Maps et lance Spotify sans broncher. Une fois la bascule effectuée, il n'existera aucune solution officielle pour continuer, puisque ces téléphones ne recevront jamais Android 11.
On comprend la logique de Google, qui ne va pas maintenir éternellement la compatibilité avec un système sorti il y a sept ans. Mais c'est quand même agaçant pour tous ceux qui ont justement recyclé un vieux smartphone en GPS de voiture, un usage où il fait encore parfaitement le job. Le téléphone n'est pas en panne, l'application fonctionne, et c'est une ligne de code qui décidera du jour où tout s'arrête. Si vous êtes dans ce cas, pas de panique tout de suite : rien ne change tant que Google n'a pas officialisé la chose, mais la retraite de votre fidèle Galaxy S9 est visiblement programmée.
Un avertissement au branchement
Plusieurs utilisateurs racontent depuis quelques jours, sur Reddit, avoir vu s'afficher un avertissement au moment de connecter leur smartphone à leur voiture :
Ce téléphone ne sera bientôt plus pris en charge, suivi d'une précision qui indique qu'Android Auto cessera de fonctionner parce que l'appareil ne peut pas installer la version d'Android requise. Les témoignages viennent de propriétaires de Galaxy S9, de Galaxy Note 9 ou encore de Sony Xperia XZ2 Compact. Le point commun de ces modèles est simple : leur mise à jour s'est arrêtée à Android 10, sorti en 2019, et ils ne peuvent officiellement pas aller plus loin.
Android 11 bientôt obligatoire ?
Pour le moment, la page d'assistance de Google indique qu'il faut au minimum Android 9 pour utiliser Android Auto avec un câble, et Android 11 pour la version sans fil. Sauf que voilà, les avertissements apparaissent justement sur des connexions filaires, ce qui laisse penser que Google veut aligner tout le monde sur Android 11. La firme n'a rien annoncé publiquement, sa documentation n'a pas bougé, et aucune date de bascule n'a filtré. Le message parle simplement de
bientôt, ce qui laisse les conducteurs concernés dans le flou.
Un scénario déjà vu
Google procède régulièrement à ce genre de ménage. Android 8 Oreo a perdu l'accès à Android Auto en 2022, et le minimum est passé à Android 9 en 2024. La logique voudrait donc qu'Android 10 soit le prochain sur la liste. Par contre, les appareils concernés fonctionnent encore très bien pour cet usage : un Galaxy S9 branché en voiture affiche Maps et lance Spotify sans broncher. Une fois la bascule effectuée, il n'existera aucune solution officielle pour continuer, puisque ces téléphones ne recevront jamais Android 11.
On en dit quoi ?
On comprend la logique de Google, qui ne va pas maintenir éternellement la compatibilité avec un système sorti il y a sept ans. Mais c'est quand même agaçant pour tous ceux qui ont justement recyclé un vieux smartphone en GPS de voiture, un usage où il fait encore parfaitement le job. Le téléphone n'est pas en panne, l'application fonctionne, et c'est une ligne de code qui décidera du jour où tout s'arrête. Si vous êtes dans ce cas, pas de panique tout de suite : rien ne change tant que Google n'a pas officialisé la chose, mais la retraite de votre fidèle Galaxy S9 est visiblement programmée.