Android Auto ne va plus fonctionner avec ces smartphones

On en dit quoi ?



On comprend la logique de Google, qui ne va pas maintenir éternellement la compatibilité avec un système sorti il y a sept ans. Mais c'est quand même agaçant pour tous ceux qui ont justement recyclé un vieux smartphone en GPS de voiture, un usage où il fait encore parfaitement le job. Le téléphone n'est pas en panne, l'application fonctionne, et c'est une ligne de code qui décidera du jour où tout s'arrête. Si vous êtes dans ce cas, pas de panique tout de suite : rien ne change tant que Google n'a pas officialisé la chose, mais la retraite de votre fidèle Galaxy S9 est visiblement programmée.