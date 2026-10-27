Code promo Atlante : -5€ sur la 1e recharge et 4,99€/mois à vie pour votre voiture électrique

Par Didier Pulicani - Publié le 27 octobre 2026 à 20h45 - Bon Plan

Le code MAC4EVER5 vous donne 5€ de crédit directement sur l’app myAtlante et l’abonnement Atlante Go à 9,99€ par mois passe à 4,99€/mois à vie, si vous le commandez avant le 31/12/2026.

0,29€/kWh et 4,99€/mois à vie !

ChargeBack

Le principe est simple : 1€ dépensé = 1€ récupéré pour la prochaine recharge. En clair… un plein acheté = un plein offert.

Green Gems

myAtlante Atlante Srl Télécharger

Et si vous voulez tester, on vous a négocié un petit bonus : le code MAC4EVER5 vous donne 5€ de crédit directement sur l’app myAtlante. Ça se refuse pas pour une première recharge 😉