Recharge électrique : Leclerc baisse à 0,17 euro le kWh et repasse devant Lidl

On en dit quoi ?



C'est quand même la bonne vieille recette du carburant à prix cassé, recyclée pour l'électricité, et elle fonctionne toujours aussi bien. La recharge lente sur un parking de supermarché ne doit pas coûter grand-chose à l'enseigne. Le service rendu est pourtant bien réel, d'autant que chaque baisse force la concurrence à suivre le mouvement. Sauf que le blocage, lui, n'a pas bougé : une voiture électrique coûte toujours trop cher à l'achat pour beaucoup de monde, et ce n'est pas le tarif de la borne qui y changera quoi que ce soit. En attendant, ceux qui roulent déjà en électrique viennent de gagner deux centimes par kilowattheure sans rien demander à personne.