Recharge électrique : Leclerc baisse à 0,17 euro le kWh et repasse devant Lidl
Par Vincent Lautier - Publié le
La guerre des prix sur les bornes de recharge continue. Deux centimes de moins qu'en juillet sur les bornes de 330 magasins E.Leclerc, sans abonnement ni badge : la recharge revient à moins de 3 euros les 100 km, alors que le gazole s'est offert un record historique à la pompe en septembre. La guerre des centimes que se livrent les enseignes de la grande distribution profite en tout cas directement aux conducteurs de voitures électriques.
L'annonce est signée Michel-Édouard Leclerc en personne, sur son blog, pour une application dès aujourd'hui : le kilowattheure passe à 0,17 euro sur les bornes du réseau Charge E-Lec, qui l'affichait déjà à 0,19 euro depuis juillet. Lidl venait pourtant de frapper fort en descendant à 0,18 euro le 18 septembre, mais ce prix suppose de sortir l'application Lidl Plus à chaque session. Rien de tel chez Leclerc. Derrière l'opération, on trouve la Siplec, la centrale qui achète le carburant des hypermarchés depuis les années 1970 et qui pilote aujourd'hui plus de 3 000 points de charge sur les parkings de l'enseigne. Le patron en promet 10 000 d'ici 2030 et met plus de 200 millions d'euros sur la table pour y arriver.
Les bornes affichent une puissance de 22 kW. La plupart des voitures encaissent 11 kW maximum en courant alternatif, la faute au chargeur embarqué. Comptez du coup une heure entre les rayons pour récupérer une soixantaine de kilomètres d'autonomie. On parle donc d'une recharge d'appoint, pensée pour remplir la batterie pendant que vous remplissez le caddie, et les stations d'autoroute de l'enseigne ne sont pas concernées par le tarif. Pour les longs trajets, il faudra toujours passer par des bornes rapides, qui coûtent bien plus cher.
C'est quand même la bonne vieille recette du carburant à prix cassé, recyclée pour l'électricité, et elle fonctionne toujours aussi bien. La recharge lente sur un parking de supermarché ne doit pas coûter grand-chose à l'enseigne. Le service rendu est pourtant bien réel, d'autant que chaque baisse force la concurrence à suivre le mouvement. Sauf que le blocage, lui, n'a pas bougé : une voiture électrique coûte toujours trop cher à l'achat pour beaucoup de monde, et ce n'est pas le tarif de la borne qui y changera quoi que ce soit. En attendant, ceux qui roulent déjà en électrique viennent de gagner deux centimes par kilowattheure sans rien demander à personne.
Un centime sous Lidl
L'annonce est signée Michel-Édouard Leclerc en personne, sur son blog, pour une application dès aujourd'hui : le kilowattheure passe à 0,17 euro sur les bornes du réseau Charge E-Lec, qui l'affichait déjà à 0,19 euro depuis juillet. Lidl venait pourtant de frapper fort en descendant à 0,18 euro le 18 septembre, mais ce prix suppose de sortir l'application Lidl Plus à chaque session. Rien de tel chez Leclerc. Derrière l'opération, on trouve la Siplec, la centrale qui achète le carburant des hypermarchés depuis les années 1970 et qui pilote aujourd'hui plus de 3 000 points de charge sur les parkings de l'enseigne. Le patron en promet 10 000 d'ici 2030 et met plus de 200 millions d'euros sur la table pour y arriver.
Pas pour les pressés
Les bornes affichent une puissance de 22 kW. La plupart des voitures encaissent 11 kW maximum en courant alternatif, la faute au chargeur embarqué. Comptez du coup une heure entre les rayons pour récupérer une soixantaine de kilomètres d'autonomie. On parle donc d'une recharge d'appoint, pensée pour remplir la batterie pendant que vous remplissez le caddie, et les stations d'autoroute de l'enseigne ne sont pas concernées par le tarif. Pour les longs trajets, il faudra toujours passer par des bornes rapides, qui coûtent bien plus cher.
On en dit quoi ?
C'est quand même la bonne vieille recette du carburant à prix cassé, recyclée pour l'électricité, et elle fonctionne toujours aussi bien. La recharge lente sur un parking de supermarché ne doit pas coûter grand-chose à l'enseigne. Le service rendu est pourtant bien réel, d'autant que chaque baisse force la concurrence à suivre le mouvement. Sauf que le blocage, lui, n'a pas bougé : une voiture électrique coûte toujours trop cher à l'achat pour beaucoup de monde, et ce n'est pas le tarif de la borne qui y changera quoi que ce soit. En attendant, ceux qui roulent déjà en électrique viennent de gagner deux centimes par kilowattheure sans rien demander à personne.