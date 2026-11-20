Pourquoi Rheidon Tech ?

Des chargeurs mobiles pour tous les usages

le PC200-3K6 (3,7 kW en monophasé, 6 à 16 A, câble de 7,5 m) est affiché à 239€

(3,7 kW en monophasé, 6 à 16 A, câble de 7,5 m) est affiché à 239€ pour recharger plus vite, le PC200-7K2 (7,2 kW, 6 à 32 A, pilotage par application) est proposé à 279€

(7,2 kW, 6 à 32 A, pilotage par application) est proposé à 279€ enfin, le PC200-11K (11 kW en triphasé) à 299 €

le PC100-7K2 (7,4 kW, intensité réglable de 6 à 32 A) est à 203€

(7,4 kW, intensité réglable de 6 à 32 A) est à 203€ le PC100-11K, doté d'un écran HD et d'une protection contre la surchauffe de la fiche, passe à 224€.

PC200 Pro et wallbox WB500 : aller plus loin

le PC200 Pro-7K4 (7,4 kW, monophasé) est à 359€

(7,4 kW, monophasé) est à 359€ le PC200 Pro-11K (11 kW, triphasé) à 369€

Un modèle déjà validé par notre test

Malgré le développement des bornes de recharge dans l'espace public, recharger à la maison reste la solution la plus abordable. Cependant, installer une borne fixe chez soi peut être complexe :voire exige une autorisation de la copropriété.C'est pourquoi,qui offrent désormais des fonctionnalités que l'on retrouvait jusque-là uniquement sur les bornes fixes. Intelligents, sécurisés et pratiques, les chargeurs Rheidon Tech proposent un pilotage complet depuis une application mobile et surtout un niveau de sécurité particulièrement élevé grâce à un système de détection de surchauffe. Nous les avons testés à la rédaction, les. On recommande vivement !Une bonne partie du catalogue est en promotion mais les gammes PC200 et PC100 forment le cœur de l'opération. La gamme PC200 gagneLa gamme d'ancienne génération PC100 prend quant à elle. Elle ne dispose pas de la connectivité moderne de la gamme PC200 et n'est pas connectée à l'application Rheidon, mais elle est aussi, tout se règle par le boîtier :Ces gammes de produits se destinent aux usages plus exigeants :Ces deux produits sont tous deux pilotables via l'application et gagnent le dispositif Quick Switch qui permet de changer rapidement d'embout pour s'adapter facilement à la majorité des prises européennes.(139€) ajoute l'équilibrage de charge et la recharge au surplus solaire. Pour une installation fixe,bénéficient d'une réduction annoncée de 30 % : le WB500-11K (triphasé, CEE 16 A) est affiché à 433,30€ au lieu de 619€.Le PC200-3K6 a déjà fait ses preuves : nous l'avons testé en août dernier et. Nous avions apprécié son application Bluetooth simple, son écran lisible en plein soleil, sa surveillance thermique de la prise, sa résistance aux projections d'eau et ses certifications CE et TÜV, sans oublier la programmation des horaires de charge pour profiter des heures creuses. Seul bémol relevé : un support mural un peu juste en robustesse.