Black Friday : Rheidon baisse les prix de ses chargeurs pour voiture électrique
Article sponsorisé - Publié le
Du 20 novembre au 1er décembre, Rheidon lance sa campagne Black Friday. Chargeurs mobiles, packs modulables et bornes murales : le spécialiste de la recharge pour véhicules électriques met en avant une large partie de son catalogue, avec livraison gratuite, retours sous 30 jours et assistance à vie. Une bonne occasion de s'équiper avant l'hiver.
Malgré le développement des bornes de recharge dans l'espace public, recharger à la maison reste la solution la plus abordable. Cependant, installer une borne fixe chez soi peut être complexe : cela nécessite un investissement important, demande peut-être de faire des travaux électriques voire exige une autorisation de la copropriété.
C'est pourquoi, Rheidon Tech développe des chargeurs mobiles nouvelle génération qui offrent désormais des fonctionnalités que l'on retrouvait jusque-là uniquement sur les bornes fixes. Intelligents, sécurisés et pratiques, les chargeurs Rheidon Tech proposent un pilotage complet depuis une application mobile et surtout un niveau de sécurité particulièrement élevé grâce à un système de détection de surchauffe. Nous les avons testés à la rédaction, les produits sont particulièrement bien finis et en avance sur la concurrence sur le plan fonctionnel. On recommande vivement !
Une bonne partie du catalogue est en promotion mais les gammes PC200 et PC100 forment le cœur de l'opération. La gamme PC200 gagne 30€ de remise sur tous ses produits :
La gamme d'ancienne génération PC100 prend quant à elle 86€ de remise. Elle ne dispose pas de la connectivité moderne de la gamme PC200 et n'est pas connectée à l'application Rheidon, mais elle est aussi moins chère et tout autant fonctionnelle, tout se règle par le boîtier :
Ces gammes de produits se destinent aux usages plus exigeants :
Ces deux produits sont tous deux pilotables via l'application et gagnent le dispositif Quick Switch qui permet de changer rapidement d'embout pour s'adapter facilement à la majorité des prises européennes.
Le gestionnaire de charge AC550 (139€) ajoute l'équilibrage de charge et la recharge au surplus solaire. Pour une installation fixe, les wallbox WB500 bénéficient d'une réduction annoncée de 30 % : le WB500-11K (triphasé, CEE 16 A) est affiché à 433,30€ au lieu de 619€.
Le PC200-3K6 a déjà fait ses preuves : nous l'avons testé en août dernier et il s'était montré particulièrement complet face à la concurrence. Nous avions apprécié son application Bluetooth simple, son écran lisible en plein soleil, sa surveillance thermique de la prise, sa résistance aux projections d'eau et ses certifications CE et TÜV, sans oublier la programmation des horaires de charge pour profiter des heures creuses. Seul bémol relevé : un support mural un peu juste en robustesse.
Pourquoi Rheidon Tech ?
Malgré le développement des bornes de recharge dans l'espace public, recharger à la maison reste la solution la plus abordable. Cependant, installer une borne fixe chez soi peut être complexe : cela nécessite un investissement important, demande peut-être de faire des travaux électriques voire exige une autorisation de la copropriété.
C'est pourquoi, Rheidon Tech développe des chargeurs mobiles nouvelle génération qui offrent désormais des fonctionnalités que l'on retrouvait jusque-là uniquement sur les bornes fixes. Intelligents, sécurisés et pratiques, les chargeurs Rheidon Tech proposent un pilotage complet depuis une application mobile et surtout un niveau de sécurité particulièrement élevé grâce à un système de détection de surchauffe. Nous les avons testés à la rédaction, les produits sont particulièrement bien finis et en avance sur la concurrence sur le plan fonctionnel. On recommande vivement !
Des chargeurs mobiles pour tous les usages
Une bonne partie du catalogue est en promotion mais les gammes PC200 et PC100 forment le cœur de l'opération. La gamme PC200 gagne 30€ de remise sur tous ses produits :
- le PC200-3K6 (3,7 kW en monophasé, 6 à 16 A, câble de 7,5 m) est affiché à 239€
- pour recharger plus vite, le PC200-7K2 (7,2 kW, 6 à 32 A, pilotage par application) est proposé à 279€
- enfin, le PC200-11K (11 kW en triphasé) à 299 €
La gamme d'ancienne génération PC100 prend quant à elle 86€ de remise. Elle ne dispose pas de la connectivité moderne de la gamme PC200 et n'est pas connectée à l'application Rheidon, mais elle est aussi moins chère et tout autant fonctionnelle, tout se règle par le boîtier :
- le PC100-7K2 (7,4 kW, intensité réglable de 6 à 32 A) est à 203€
- le PC100-11K, doté d'un écran HD et d'une protection contre la surchauffe de la fiche, passe à 224€.
PC200 Pro et wallbox WB500 : aller plus loin
Ces gammes de produits se destinent aux usages plus exigeants :
- le PC200 Pro-7K4 (7,4 kW, monophasé) est à 359€
- le PC200 Pro-11K (11 kW, triphasé) à 369€
Ces deux produits sont tous deux pilotables via l'application et gagnent le dispositif Quick Switch qui permet de changer rapidement d'embout pour s'adapter facilement à la majorité des prises européennes.
Le gestionnaire de charge AC550 (139€) ajoute l'équilibrage de charge et la recharge au surplus solaire. Pour une installation fixe, les wallbox WB500 bénéficient d'une réduction annoncée de 30 % : le WB500-11K (triphasé, CEE 16 A) est affiché à 433,30€ au lieu de 619€.
Un modèle déjà validé par notre test
Le PC200-3K6 a déjà fait ses preuves : nous l'avons testé en août dernier et il s'était montré particulièrement complet face à la concurrence. Nous avions apprécié son application Bluetooth simple, son écran lisible en plein soleil, sa surveillance thermique de la prise, sa résistance aux projections d'eau et ses certifications CE et TÜV, sans oublier la programmation des horaires de charge pour profiter des heures creuses. Seul bémol relevé : un support mural un peu juste en robustesse.