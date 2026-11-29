L'app My BMW permet de créer des raccourcis Siri !
Par Didier Pulicani - Publié le
Petit à petit, les allemands rattrapent leur retard, notamment sur Tesla, BMW fut notamment l'un des premiers à adopter la clef d'Apple sur téléphone (CarKey) et le constructeur ne compte pas s'arrêter là.
Dans sa dernière mise à jour (merci José qui gagne 3 mois VIP), l'app My BMW permet désormais de créer des raccourcis Siri ! En clair, au lieu de devoir lancer le programme, vous pouvez simplement donner des ordres à Siri, pour qu'il déverrouille la voiture, la fasse sonner etc.
Mieux encore, si vous avez un iPhone récent, vous pouvez assigner le raccourci au bouton
La bonne nouvelle, c'est que tout ceci est (a priori) pris en charge avec les anciens véhicules, comme l'iX1, que l'on avait testé en 2023. A l'époque, cette version avait déjà CarKey et une app très complète... il est vraiment agréable de voir que BMW n'abandonne pas ses clients fidèles !
N'hésitez pas à nous dire si cela fonctionne de votre coté...
Ouvrir le coffre avec une simple commande
Dans sa dernière mise à jour (merci José qui gagne 3 mois VIP), l'app My BMW permet désormais de créer des raccourcis Siri ! En clair, au lieu de devoir lancer le programme, vous pouvez simplement donner des ordres à Siri, pour qu'il déverrouille la voiture, la fasse sonner etc.
Mieux encore, si vous avez un iPhone récent, vous pouvez assigner le raccourci au bouton
Action(sauf sur l'iPhone Duo, qui n'en a pas...). Un seul clic permet alors de lancer la climatisation, d'ouvrir le hayon etc. Cela fonctionne aussi avec l'Apple Watch, ce qui est parfois bien pratique quand on n'a pas son téléphone -pour aller courir par exemple.
La bonne nouvelle, c'est que tout ceci est (a priori) pris en charge avec les anciens véhicules, comme l'iX1, que l'on avait testé en 2023. A l'époque, cette version avait déjà CarKey et une app très complète... il est vraiment agréable de voir que BMW n'abandonne pas ses clients fidèles !
N'hésitez pas à nous dire si cela fonctionne de votre coté...