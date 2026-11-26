BMW iX5 : que se passe-t-il quand sa batterie tombe à 0 % ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le BMW iX5 a encore roulé environ 35 km alors que sa batterie affichait déjà 0 %. Un exemplaire de présérie a été poussé jusqu'à la panne par la chaîne Out of Spec Testing, sur un circuit fermé américain. L'essai montre une réserve généreuse, mais aussi un comportement assez étonnant lorsque le SUV commence à manquer de courant.
Le pourcentage que vous lisez au tableau de bord ne décrit pas toute l'énergie encore disponible dans la batterie. Sur cet iX5, le zéro apparaît alors qu'une réserve permet toujours d'alimenter les moteurs, et le véhicule continue donc d'avancer sans afficher les kilomètres qui lui restent. Il a en fait consommé 7,4 kWh après ce seuil, ce qui explique la distance parcourue sans recharge. Cette marge sous le zéro existe aussi sur d'autres voitures électriques, mais sa taille varie selon les modèles.
Kyle Conner, d'Out of Spec Testing, a récupéré le SUV chargé à Spartanburg avant de rejoindre la piste du NCCAR, en Caroline du Nord, avec 4 % de batterie. Il a ensuite tourné à environ 55 à 90 km/h, en mode économique, jusqu'à épuisement. Dès 2 %, la puissance disponible diminue, puis une tortue apparaît à zéro avec un avertissement contre les fortes accélérations et les dépassements. Après environ 17 km supplémentaires, l'accélérateur ne répond plus et la voiture ralentit. Un redémarrage lui permet pourtant de repartir, avant l'arrêt définitif au bout d'environ 35 km après le zéro initial. Le SUV finit alors par engager automatiquement la position parking.
La version française du BMW iX5 60 xDrive dispose d'une batterie de 141,2 kWh nets, et la fiche actuelle de BMW annonce entre 764 et 850 km d'autonomie WLTP selon la configuration. Avec un prix de départ de 105 950 euros et un lancement commercial annoncé pour mars 2027, ce grand SUV déjà ouvert à la commande joue dans une catégorie assez éloignée de la petite électrique quotidienne.
On apprécie cette marge qui peut vous éviter de rester en panne tout près d'une borne. L'information donnée au conducteur est aussi important, il faut une alerte qui arrive tôt et laisse le temps de se garer, en plus de ce supplément d'autonomie bien appréciable.
Si l'autonomie des BMW électriques vous intrigue, jetez un œil à cet article sur l'autonomie du BMW iX4, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Du courant sous zéro
Le pourcentage que vous lisez au tableau de bord ne décrit pas toute l'énergie encore disponible dans la batterie. Sur cet iX5, le zéro apparaît alors qu'une réserve permet toujours d'alimenter les moteurs, et le véhicule continue donc d'avancer sans afficher les kilomètres qui lui restent. Il a en fait consommé 7,4 kWh après ce seuil, ce qui explique la distance parcourue sans recharge. Cette marge sous le zéro existe aussi sur d'autres voitures électriques, mais sa taille varie selon les modèles.
Une panne en deux temps
Kyle Conner, d'Out of Spec Testing, a récupéré le SUV chargé à Spartanburg avant de rejoindre la piste du NCCAR, en Caroline du Nord, avec 4 % de batterie. Il a ensuite tourné à environ 55 à 90 km/h, en mode économique, jusqu'à épuisement. Dès 2 %, la puissance disponible diminue, puis une tortue apparaît à zéro avec un avertissement contre les fortes accélérations et les dépassements. Après environ 17 km supplémentaires, l'accélérateur ne répond plus et la voiture ralentit. Un redémarrage lui permet pourtant de repartir, avant l'arrêt définitif au bout d'environ 35 km après le zéro initial. Le SUV finit alors par engager automatiquement la position parking.
Une grosse batterie
La version française du BMW iX5 60 xDrive dispose d'une batterie de 141,2 kWh nets, et la fiche actuelle de BMW annonce entre 764 et 850 km d'autonomie WLTP selon la configuration. Avec un prix de départ de 105 950 euros et un lancement commercial annoncé pour mars 2027, ce grand SUV déjà ouvert à la commande joue dans une catégorie assez éloignée de la petite électrique quotidienne.
On en dit quoi ?
On apprécie cette marge qui peut vous éviter de rester en panne tout près d'une borne. L'information donnée au conducteur est aussi important, il faut une alerte qui arrive tôt et laisse le temps de se garer, en plus de ce supplément d'autonomie bien appréciable.
Si l'autonomie des BMW électriques vous intrigue, jetez un œil à cet article sur l'autonomie du BMW iX4, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.