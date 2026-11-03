BMW : la conduite assistée arrive en ville en 2027, par simple mise à jour

On en dit quoi ?



Cet engouement pour le niveau 2 s'explique facilement, la voiture fait presque tout mais c'est vous qui êtes responsable de tout, et ça coûte moins cher à produire qu'un vrai niveau 3 bardé de capteurs. Les études sur l'attention au volant sont pourtant inquiétantes, on se repose très vite sur ces systèmes et on met plus de temps à réagir quand il faut reprendre la main, ce qui tombe mal en plein rond-point. Mais bon, laisser la voiture gérer les intersections du quotidien pendant que vous surveillez, ça donne quand même envie d'essayer. Il ne manque que le prix, et BMW le garde pour lui.