BMW : la conduite assistée arrive en ville en 2027, par simple mise à jour
Par Vincent Lautier - Publié le
BMW va étendre ses aides à la conduite aux rues des villes à partir de 2027. La voiture gérera elle-même une bonne partie des manoeuvres urbaines en suivant la navigation, et l'activation passera par une simple mise à jour sur des modèles déjà en vente. Par contre, pas question de lâcher le volant, il faudra garder les mains dessus et les yeux sur la route.
Jusqu'ici, les systèmes les plus évolués de la marque se concentraient sur l'autoroute et les voies rapides. À partir de 2027, l'assistance suivra le guidage de BMW Maps sur l'ensemble du trajet, la voiture tournera aux intersections, changera de voie, gérera les priorités et négociera les ronds-points. On est toujours sur du niveau 2 SAE. En ville, vous garderez donc les mains sur le volant, une caméra intérieure surveillera votre attention, et seule l'autoroute autorisera la conduite mains libres. Le dispositif Symbiotic Drive permettra aussi d'intervenir sur le volant ou les pédales sans couper l'assistance.
Le plus intéressant de l'annonce, c'est quand même la méthode. Tout l'équipement nécessaire est installé de série sur les nouvelles iX3 et iX4, et sur les gammes Série 3, Série 7 et X5, du coup les fonctions s'activeront à distance par mise à jour logicielle, même des années après l'achat, moyennant des options encore sans tarif. Le lancement débutera en Allemagne en 2027 avant d'autres pays, et rien n'est calé pour la France pour le moment. L'Europe a justement mis à jour son cadre UNECE R171 pour autoriser ce genre de manoeuvres en ville. Les essais en circulation réelle sont validés par un organisme indépendant, et BMW espère l'homologation définitive début 2027.
BMW revient de loin sur ce dossier. La marque vendait jusqu'en février 2026 son Personal Pilot L3, lancé deux ans plus tôt sur la Série 7, une option à 6 000 euros qui permettait de lâcher le volant et de regarder ailleurs, mais seulement sur autoroute, sous les 60 km/h, et avec des lidars et des systèmes redondants coûteux. Mercedes suit le même chemin avec son MB.Drive Assist Pro développé avec Nvidia, attendu en Allemagne au premier semestre 2027, alors que le FSD de Tesla, rebaptisé Tesla Conduite Assistée par chez nous, attend toujours un vote européen qui a glissé d'octobre à décembre. Denza, la marque haut de gamme de BYD, compte arriver en Europe en 2027 avec son équivalent maison.
Cet engouement pour le niveau 2 s'explique facilement, la voiture fait presque tout mais c'est vous qui êtes responsable de tout, et ça coûte moins cher à produire qu'un vrai niveau 3 bardé de capteurs. Les études sur l'attention au volant sont pourtant inquiétantes, on se repose très vite sur ces systèmes et on met plus de temps à réagir quand il faut reprendre la main, ce qui tombe mal en plein rond-point. Mais bon, laisser la voiture gérer les intersections du quotidien pendant que vous surveillez, ça donne quand même envie d'essayer. Il ne manque que le prix, et BMW le garde pour lui.
De l'autoroute au centre-ville
Jusqu'ici, les systèmes les plus évolués de la marque se concentraient sur l'autoroute et les voies rapides. À partir de 2027, l'assistance suivra le guidage de BMW Maps sur l'ensemble du trajet, la voiture tournera aux intersections, changera de voie, gérera les priorités et négociera les ronds-points. On est toujours sur du niveau 2 SAE. En ville, vous garderez donc les mains sur le volant, une caméra intérieure surveillera votre attention, et seule l'autoroute autorisera la conduite mains libres. Le dispositif Symbiotic Drive permettra aussi d'intervenir sur le volant ou les pédales sans couper l'assistance.
Une simple mise à jour suffira
Le plus intéressant de l'annonce, c'est quand même la méthode. Tout l'équipement nécessaire est installé de série sur les nouvelles iX3 et iX4, et sur les gammes Série 3, Série 7 et X5, du coup les fonctions s'activeront à distance par mise à jour logicielle, même des années après l'achat, moyennant des options encore sans tarif. Le lancement débutera en Allemagne en 2027 avant d'autres pays, et rien n'est calé pour la France pour le moment. L'Europe a justement mis à jour son cadre UNECE R171 pour autoriser ce genre de manoeuvres en ville. Les essais en circulation réelle sont validés par un organisme indépendant, et BMW espère l'homologation définitive début 2027.
Le niveau 3 attendra
BMW revient de loin sur ce dossier. La marque vendait jusqu'en février 2026 son Personal Pilot L3, lancé deux ans plus tôt sur la Série 7, une option à 6 000 euros qui permettait de lâcher le volant et de regarder ailleurs, mais seulement sur autoroute, sous les 60 km/h, et avec des lidars et des systèmes redondants coûteux. Mercedes suit le même chemin avec son MB.Drive Assist Pro développé avec Nvidia, attendu en Allemagne au premier semestre 2027, alors que le FSD de Tesla, rebaptisé Tesla Conduite Assistée par chez nous, attend toujours un vote européen qui a glissé d'octobre à décembre. Denza, la marque haut de gamme de BYD, compte arriver en Europe en 2027 avec son équivalent maison.
On en dit quoi ?
Cet engouement pour le niveau 2 s'explique facilement, la voiture fait presque tout mais c'est vous qui êtes responsable de tout, et ça coûte moins cher à produire qu'un vrai niveau 3 bardé de capteurs. Les études sur l'attention au volant sont pourtant inquiétantes, on se repose très vite sur ces systèmes et on met plus de temps à réagir quand il faut reprendre la main, ce qui tombe mal en plein rond-point. Mais bon, laisser la voiture gérer les intersections du quotidien pendant que vous surveillez, ça donne quand même envie d'essayer. Il ne manque que le prix, et BMW le garde pour lui.