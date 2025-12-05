Inauguration de la statue de Robocop : le retour d'un héros culte
Des années après le début du projet, la statue de Robocop est enfin érigée dans la ville de Détroit. Cela faisait 15 ans que les fans des films avaient commencé à penser à cette idée folle.
L'inauguration a eu lieu en plein mois de décembre à Détroit, dans un froid glacial et même sous la neige. Cela n'a pas arrêté un flot continu de fans qui se sont massés pour admirer la colossale statue du policier cybernétique. Colossale est le mot : la statue en bronze fait plus de trois mètres de hauteur avec un poids de plus de 1500 kg, soit le poids d'une voiture moyenne.
Située dans un quartier marchand de Détroit, la statue attire les badauds. Il faut dire que cela fait quinze ans que le projet a été lancé et qu'on n'y croyait plus. L'idée était d'avoir un symbole pour Détroit, similaire à la statue de Rocky à Philadelphie, avait germé sur Twitter en 2011.
La ville de Détroit est en crise depuis les années 80 et la chute de l'automobile américaine. Autrefois fleuron de l'industrie du pays, Détroit n'était plus que l'ombre d'elle-même avec un taux de pauvreté record. L'idée était d'avoir un symbole plein d'espoir pour la ville. C'est dans cette optique qu'un Kickstarter avait été lancé et avait permis de collecter plus de 60 000$.
Après de multiples retards, la statue a été terminée en 2017 pour trouver enfin une place en décembre 2025.
Pourquoi Robocop ?
On peut se demander pourquoi Robocop a été choisi comme symbole de la ville. En effet, le personnage fictif n'a pas un physique très avenant. Cependant, Robocop représente la lutte contre la criminalité et la corruption. Dans le film, Détroit est représentée comme une ville gangrénée par la violence et dominée par une entreprise toute puissante qui souhaite privatiser la police : Omni Consumer Products (OCP) au logo délicieux.
Heureusement, la situation de la ville de Détroit a bien évolué depuis les années 80. La criminalité a baissé pour se retrouver au niveau de celui des années 60. Robocop devient alors le symbole du combat de la population enfin récompensée.
L'impact culturel du robot justicier est important. Pour moi, Robocop est l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés. À sa sortie, il a fait l'effet d'une bombe. Cela va lancer la carrière du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven qui réalisera, par la suite, Basic Instinct, Total Recall ou encore le merveilleux Starship Trooper, toujours avec le même ton subversif.
Je vous conseille aussi sa suite, sobrement appelée Robocop 2, que j'aime beaucoup. Elle a été réalisée par Irvin Kershner, qui a dirigé le meilleur Star Wars : L'Empire contre-attaque. Par contre, vous pouvez éviter de regarder les suites et autres séries TV ou
Si la création du film vous intéresse, je vous conseille fortement le fabuleux documentaire RoboDoc, malheureusement disponible nulle part en France (mais sur Primevideo aux US...). Plus de quatre heures d'interviews et d'images inédites sur la création du film, un vrai bonheur.
Un jeu vidéo de qualité
Enfin, si vous voulez incarner le fameux justicier robotique, vous pouvez jouer au jeu
Robocop : Rogue City. Le jeu permet de se replonger dans l'ambiance du film, avec les voix des acteurs originaux, tout en visitant comme si on y était les locaux du commissariat. Et pour une fois, le jeu est disponible sur Mac. Profitons-en.
