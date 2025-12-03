Voilà où va ouvrir le nouveau Parc Asterix !

On en dit quoi ?



On trouve le choix de l'Allemagne plutôt malin. Miser sur Idéfix pour lancer la première zone, c'est assez rigolo et montre une vraie connaissance du marché local. Par contre, difficile de ne pas remarquer l'écart entre les 900 000 visiteurs visés en Allemagne et les presque 3 millions du parc français. Le chemin sera long avant que les cousins germaniques rivalisent avec l'original. Et puis, transformer un parc existant plutôt que construire de zéro, ça limite les risques mais aussi les ambitions. À quand un village gaulois en Chine ?