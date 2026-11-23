Un cadre photo miniature inspiré des anciennes diapositives

jadis

Un écran couleur à encre électronique

Un concurrent miniature des AirTags ?

Des boîtes mystères et une édition secrète

Qu'en penser ?



Le Kodak SlideTag est un produit assez atypique, qui associe la nostalgie de la photographie argentique à des technologies récentes. Son petit écran couleur apporte une touche de personnalisation bienvenue. À 42 euros, il se positionne également comme une alternative plutôt originale pour les fêtes de fin d'année face aux traceurs Bluetooth classiques. Bref cette stratégie joue autant sur l'aspect collection que sur les fonctionnalités de l'accessoire. Et évidemment je suis totalement convaincue et j'ai déjà craqué...

Après le succès de ses petits appareils photo, un objet imaginé par Reto, l'entreprise qui exploite la marque pour cette gamme de produits. Cette fois, il ne s'agit plus de prendre des photographies, mais de les afficher sur un tout petit écran., que l'on inséraitdans un projecteur pour afficher les images sur un mur. L'accessoire est même légèrement plus petit qu'une diapositive traditionnelle, ce qui lui permet de s'accrocher facilement à un trousseau de clés, un sac ou une fermeture éclair. Le fabricant propose d'ailleurs plusieurs modèles aux couleurs et aux inscriptions inspirées des emballages photographiques d'autrefois.Le Kodak SlideTag dispose d'un véritable écran, une. Contrairement aux écrans LCD ou OLED des smartphones, cette technologie utilise de l'encre électronique pour reproduire les images., ce qui permet d'afficher des photographies et des illustrations, même si le rendu sera évidemment moins fidèle et moins lumineux que celui d'un écran classique. Les images aux couleurs bien définies devraient d'ailleurs offrir les meilleurs résultats.Le SlideTag peut mémoriser, qu'il est possible de faire défiler sur son petit écran. Le transfert s'effectue en Bluetooth depuis un smartphone, grâce à l'application Kodak Memory Link. L'utilisateur peut ainsison porte-clés avec des photos de famille, des animaux ou des illustrations.Comme son nom l'indique, le SlideTag dispose d'une petite particularité (pour faire passer son prix).. Il peut donc être utilisé pour retrouver un trousseau de clés, un sac ou un autre objet auquel il est attaché. Son fonctionnement repose sur les réseaux de localisation des deux écosystèmes, qui permettent de repérer des accessoires grâce aux appareils compatibles situés à proximité.Et évidement, Kodak surfe sur la grosse tendance de ces dernières années : la blind box ! En effet, il n'est pas possible de choisir son modèle et vous aurez la surprise de le découvrir en ouvrant la petite boîte.Le SlideTag est proposé au prix de, ou 336 euros si vous prenez l'ensemble, soit les huit modèles différents. Mais les collectionneurs devront compter sur la chance pour obtenir une neuvième version secrète, dotée d'une finition métallique et uniquement disponible dans les boîtes individuelles.