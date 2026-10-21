Un Mac pour dessiner, un iPad pour prendre des notes… Apple veut séduire les designers de demain

Designers of Tomorrow

Quatre projets pour explorer notre rapport aux objets

Apple met en scène ses produits et ses outils créatifs

Qu’en penser ?



Avec Designers of Tomorrow, Apple poursuit son rapprochement avec les professionnels de la création. L’intérêt réside surtout dans la manière dont chaque designer s’approprie les outils numériques, parfois pour dessiner, parfois pour collaborer ou simplement documenter son travail. L’événement constitue évidemment une vitrine pour ses produits, mais il permet également de découvrir des démarches artistiques originales, et pour une fois en France.

Pour la deuxième année consécutive, Apple s’associe à Design Miami afin de mettre en lumière une(et peut-être trouver son nouveau Jony Ive, qui sait ?). Cette édition 2026 s’articule autour du thème de la présence. Les participants ont donc été plancher sur ce qui capte encore notre attention dans un quotidien marqué par l’accélération des rythmes et la multiplication des sollicitations.L’exposition réunit cinq créateurs : Salem S. Charabi, Isabel Rower, Yoonjeong Lee et le duo Genki Matsumura et Sebastián Zorrilla, fondateurs du studio mexicain Parafernalia.Apple profitede l’événement pour. Elle s’offre ainsi une belle campagne promotionnelle en mettant en avant plusieurs de ses produits, parfois dans des usages auxquels on ne les associerait pas spontanément.Ainsi, l’architecte égypto-danois Salem S. Charabi a notamment utiliséet travailler sur des modèles en trois dimensions. A l'inverse, la designer sud-coréenne Yoonjeong Lee s’est appuyée sur un iPad Pro et un Apple Pencil pourInstallée à Brooklyn, Isabel Rower a choisi encore une autre approche. Elle a utilisé son i, puis l'app Keynote pour expérimenter différentes associations de textes et d’images.Enfin, les deux fondateurs de Parafernalia ontentre Monterrey et Mexico.pour échanger leurs idées et faire avancer leur projet commun.Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, a également partagé sur X une vidéo présentant les travaux des participants. L’événement permet ainsi de découvrir comment des outils relativement courants peuvent intervenir dans des projets très différents, de l’architecture au design d’objets