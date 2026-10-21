Un Mac pour dessiner, un iPad pour prendre des notes… Apple veut séduire les designers de demain
Par Laurence - Publié le
Apple s’invite une nouvelle fois dans le monde du design ! À l’occasion de Design Miami Paris, la firme présente quatre projets imaginés par de jeunes créateurs internationaux, qui tous ont utilisé des produits Apple pour concevoir leurs œuvres. L’exposition
Pour la deuxième année consécutive, Apple s’associe à Design Miami afin de mettre en lumière une nouvelle génération de designers (et peut-être trouver son nouveau Jony Ive, qui sait ?). Cette édition 2026 s’articule autour du thème de la présence. Les participants ont donc été plancher sur ce qui capte encore notre attention dans un quotidien marqué par l’accélération des rythmes et la multiplication des sollicitations.
Quatre projets ont été sélectionnés par un jury auquel participait Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple. L’exposition réunit cinq créateurs : Salem S. Charabi, Isabel Rower, Yoonjeong Lee et le duo Genki Matsumura et Sebastián Zorrilla, fondateurs du studio mexicain Parafernalia.
Apple profite naturellement de l’événement pour montrer comment ses appareils accompagnent les différentes étapes du processus créatif. Elle s’offre ainsi une belle campagne promotionnelle en mettant en avant plusieurs de ses produits, parfois dans des usages auxquels on ne les associerait pas spontanément.
Ainsi, l’architecte égypto-danois Salem S. Charabi a notamment utilisé un MacBook Pro pour réaliser ses premières esquisses et travailler sur des modèles en trois dimensions. A l'inverse, la designer sud-coréenne Yoonjeong Lee s’est appuyée sur un iPad Pro et un Apple Pencil pour dessiner ses idées et organiser ses notes.
Installée à Brooklyn, Isabel Rower a choisi encore une autre approche. Elle a utilisé son iPhone pour documenter l’évolution de son travail, puis l'app Keynote pour expérimenter différentes associations de textes et d’images.
Enfin, les deux fondateurs de Parafernalia ont travaillé à distance entre Monterrey et Mexico. Ils ont combiné l’iPhone, l’iPad Pro, Procreate et FaceTime pour échanger leurs idées et faire avancer leur projet commun.
Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, a également partagé sur X une vidéo présentant les travaux des participants. L’événement permet ainsi de découvrir comment des outils relativement courants peuvent intervenir dans des projets très différents, de l’architecture au design d’objets L’exposition est présentée à l’Hôtel de Maisons, dans le cadre de Design Miami Paris.
Avec Designers of Tomorrow, Apple poursuit son rapprochement avec les professionnels de la création. L’intérêt réside surtout dans la manière dont chaque designer s’approprie les outils numériques, parfois pour dessiner, parfois pour collaborer ou simplement documenter son travail. L’événement constitue évidemment une vitrine pour ses produits, mais il permet également de découvrir des démarches artistiques originales, et pour une fois en France.
Designers of Tomorrowouvre ses portes à l’Hôtel de Maisons, à Paris, avec une sélection de créations qui mêlent technologie, artisanat et imagination.
Quatre projets pour explorer notre rapport aux objets
Pour la deuxième année consécutive, Apple s’associe à Design Miami afin de mettre en lumière une nouvelle génération de designers (et peut-être trouver son nouveau Jony Ive, qui sait ?). Cette édition 2026 s’articule autour du thème de la présence. Les participants ont donc été plancher sur ce qui capte encore notre attention dans un quotidien marqué par l’accélération des rythmes et la multiplication des sollicitations.
Quatre projets ont été sélectionnés par un jury auquel participait Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple. L’exposition réunit cinq créateurs : Salem S. Charabi, Isabel Rower, Yoonjeong Lee et le duo Genki Matsumura et Sebastián Zorrilla, fondateurs du studio mexicain Parafernalia.
Apple met en scène ses produits et ses outils créatifs
Apple profite naturellement de l’événement pour montrer comment ses appareils accompagnent les différentes étapes du processus créatif. Elle s’offre ainsi une belle campagne promotionnelle en mettant en avant plusieurs de ses produits, parfois dans des usages auxquels on ne les associerait pas spontanément.
Ainsi, l’architecte égypto-danois Salem S. Charabi a notamment utilisé un MacBook Pro pour réaliser ses premières esquisses et travailler sur des modèles en trois dimensions. A l'inverse, la designer sud-coréenne Yoonjeong Lee s’est appuyée sur un iPad Pro et un Apple Pencil pour dessiner ses idées et organiser ses notes.
Installée à Brooklyn, Isabel Rower a choisi encore une autre approche. Elle a utilisé son iPhone pour documenter l’évolution de son travail, puis l'app Keynote pour expérimenter différentes associations de textes et d’images.
Enfin, les deux fondateurs de Parafernalia ont travaillé à distance entre Monterrey et Mexico. Ils ont combiné l’iPhone, l’iPad Pro, Procreate et FaceTime pour échanger leurs idées et faire avancer leur projet commun.
Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, a également partagé sur X une vidéo présentant les travaux des participants. L’événement permet ainsi de découvrir comment des outils relativement courants peuvent intervenir dans des projets très différents, de l’architecture au design d’objets L’exposition est présentée à l’Hôtel de Maisons, dans le cadre de Design Miami Paris.
Qu’en penser ?
Avec Designers of Tomorrow, Apple poursuit son rapprochement avec les professionnels de la création. L’intérêt réside surtout dans la manière dont chaque designer s’approprie les outils numériques, parfois pour dessiner, parfois pour collaborer ou simplement documenter son travail. L’événement constitue évidemment une vitrine pour ses produits, mais il permet également de découvrir des démarches artistiques originales, et pour une fois en France.