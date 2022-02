AppleToo : Y a-t-il une vie professionnelle après avoir attaqué Apple ?

Associate

toujours été profondément engagée dans la création et le maintien d'un milieu de travail positif et inclusif. Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons minutieusement chaque fois qu'une préoccupation est soulevée et, par respect de la vie privée de toute personne concernée, nous ne discutons pas de questions spécifiques aux employés

Décidément le. L'été dernier, elle avait été à l’origine du mouvement #AppleToo. Elle avait dénoncé des. Après bien des déboires et des procédures, elle avait trouvé un terrain d'entente avec Cupertino -via une transaction amiable et confidentielle.Mais à présent, l'ex(affectée à la sécurité) critique -à nouveau- une. En effet, pour chaque départ de salarié,: à la fin tous deviendraient, un titre assez bas sur le marché du travail américain mais surtout ne reflétant pas la carrière réelle.Dans ses conditions, elle affirme qu'il lui est, son expérience étant différente de ce qui est mentionné sur le papier. Ainsi elle aurait perdu une chance de signer un nouveau contrat, les services de recrutement n'ayantet le job lui serait passé sous le nez (ils auraient aussi pu consulter sa très longue page wikipedia ...).En réponse, un porte parole a indiqué qu'Apple a