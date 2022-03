Google coupe la pub en Russie, les firmes étrangères quittent massivement le pays (Airbnb, Intel, Microsoft...)

son groupe suspendait toutes ses activités en Russie et en Biélorussie

Intel condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous avons suspendu toutes livraisons à la Russie et au Belarus. Nos pensées vont à tous ceux qui sont affectés par cette guerre

nouvelles ventes

Derniers en date : Airbnb ou encoreDésormais, Airbnb -qui affiche lesur son compte Twitter - a annoncé que, et ce, sans autre forme de précision. La plateforme de locations touristiques indique égalementCes derniers seront financés par la firme, mais également par des dons effectués sur un fonds d'Airbnb pour les réfugiés ou encore sur accord des hôtes. Rappelons qu'elle avait déjà mis en place une aide similaire pour l'Afghanistan.De son côté,, précisant dans un communiqué :Enfin et non des moindres,, quelques jours après Facebook ou encore Twitter. D'après, la firme avait auparavant interdit à de certains médias publics russes d'acheter ou de vendre des publicités. Elle, à l'exception des publicités de protestation et anti-guerre.MàJ :La firme de Redmond interrompt à son tour sesde nouveaux produits ou de services en Russie. En pratique, on ne sait pas très bien comment elle compte s'y prendre, notamment si elle comptait retirer des magasins russes ses produits invendus. Elle précise aussi avoir contribué à vaincre une cyberattaque russe contre des structures ukrainiennes.