Google doit-il craindre SearchGPT, le nouvel outil de recherche d'OpenAI (ChatGPT) ?

Un moteur de recherche 2.0

un prototype de nouvelles fonctionnalités de recherche pour combiner la force de nos modèles d’IA avec les informations du web afin de vous donner des réponses rapides et opportunes avec des sources claires et pertinentes

nécessite souvent plusieurs tentatives pour obtenir des résultats pertinents

Comment fonctionne SearchGPT ?

Les sites peuvent apparaître dans les résultats de recherche même s’ils ne participent pas à la formation de l’IA générative

Bien que ce prototype soit temporaire, nous prévoyons d’intégrer le meilleur de ces fonctionnalités directement dans ChatGPT à l’avenir

SearchGPT est conçu pour aider les utilisateurs à entrer en contact avec les éditeurs en les citant de manière visible et en créant des liens vers eux dans les recherches

En effet, déjà menacé par ChatGPT, utilisé pour de nombreuses questions de recherche générale, Google va devoir faire face au dernier né de la famille :. Pour le moment au stade de prototype, ilSur le site du développeur, il est indiqué :. Le but est donc deet d'éviter les efforts inhérents à une recherche désormais qualifiée de classique sur internet, quiBien évidemment, le modèle va permettre d'. Notons que les utilisateurs pourront également lui poser des questions complémentaires, exactement comme une conversation avec une autre personne.Par souci de véracité, SearchGPT pourra ainsi accéder à différentes bases de données, sites web et autres ressources en ligne.Pour illustrer ses propos, OpenAI donne l’exemple d’un lien cliquable qui renvoie vers un article de Reuters sur le sujet d'actualité du jour, les Jeux olympiques de Paris 2024.Enfin, la firme précise que. Il affirme ainsi que le but n’est pas de l’utiliser pour entraîner ses modèles d’IA générative, comme il lui a été reproché ces derniers temps.. Pour les curieux ou les téméraires, il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente . Dans un articule de blog, il est d'ailleurs précisé