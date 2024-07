Comment bloquer l'utilisation de ses données par Grok, l'IA de X ?

partage de données

Un paramètre un peu trop bien caché...

à vos publications ainsi qu'à vos interactions, vos échanges avec Grok et les résultats associés, d'être utilisés à des fins de formation et d'ajustement

Supprimer l'historique des conversations

Comment désactiver l'option :

- Aller dans Paramètres et confidentialité

- Aller dans Confidentialité et sécurité

- Aller dans Grok (en bas)

- Décocher la case

Qu'est ce que Grok ?

accès en temps réel aux informations du réseau social X

comprendre en profondeur et de manière intuitive

En terre étrangère

Pour modifier vos préférences en toute légitimité, il vous faudra donc passer par la version web du réseau social (car il est impossible pour le moment d'effectuer ce choix via l'app mobile), vous livrer à une recherche sans IA ou bien -plus rapide- cliquer directement sur ce lien Notons que cette page abrite aussi la possibilité de(ce qui permettra au passage d'enlever toute trace d'échange avec l'IA poru ceux qui le souhaiteraient) ou d'ensur Grok. En effet, ce dernier lien renvoie à un article de blog assez long sur l'IA d'Elon Musk.En pratique,A première vue, l'interface ressemble à celle de ChatGPT, mais l'homme d'affaires prétend que son produit est meilleur.Apparemment, il aura, et ce, de manière plus directe puisqu'il y sera intégré. Et ce chemin interne -sans passer par des moteurs de recherche- sera sans nul doute une grande force pour Grok.Enfin, Elon Musk avait lancé un bel avertissement auprès des abonnés de son réseau :Et cela se sentirait dans les réponses apportées !Précisons que grok est un mot familier anglais qui veut dire, on souhaite tout ce talent à l’IA de X. Le terme est apparu dans le roman de science-fictionécrit par de Robert Heinlein et publié en 1961.