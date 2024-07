Un bilan incroyable pour la panne causée par CrowdStrike

Un retour presque à la normale

Je suis profondément désolé des perturbations causées par cette panne et je m’excuse personnellement auprès de toutes les personnes concernées. Bien que je ne puisse pas vous promettre la perfection, je peux vous promettre une réponse ciblée, efficace et rapide

Un bonus qui tourne mal !

Nous reconnaissons le travail supplémentaire que l'incident du 19 juillet a causé. Aussi nous vous adressons nos sincères remerciements et nos excuses pour la gêne occasionnée ../.. Pour exprimer notre gratitude, votre prochaine tasse de café ou votre prochain en-cas de fin de soirée est à notre charge

, impactant de nombreuses infrastructures de par le monde : banques, aéroports, hôpitaux, transports, médias, hôtels et même l'organisation des JO de Paris 2024.... Aujourd'hui la situation semble à peu près revenue à la normale. Le patron de Crowdstrike se veut d'ailleurs rassurant et indique que. Mais il en faudra certainement davantage.Il devra s'expliquer devant les membres du comité de la sécurité intérieure, notamment sur les conséquences durables de la panne, qui se monterait à plus de 5 milliards de dollars.En effet, d'après une très récente étude,. Mais cette estimation concernerait seulement les entreprises du Fortune 500 (hors Microsoft), qui regroupe les 500 plus grosses entreprises mondiales selon leur chiffre d'affaires.Dans ce contexte un peu tendu, CrowdStrike a souhaité, et ce, afin de résoudre dans l'urgence la situation. Mais il semblerait que la firme n'ait pas choisie la bonne méthode et doive faire face à une nouvelle polémique interne.En effet, elle a choisi d'envoyer. Dans un mail, la firme indique :Outre le montant -que certains ont trouvé un peu chiche-, le souci est que certains bons ne fonctionnent pas et ont été même été annulés par Uber ! Décidément...