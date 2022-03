Une pénurie de machines jusqu'en 2024 pour les fabricants de puces

Une machine ASML

Chacune de ces machines s'échange contre plusieurs centaines de millions de dollars et nécessite des pièces (comme des lentilles Carl Zeiss) qui ont elles-même du mal à être produites en nombre suffisant pour faire face à la demande.Cette pénurie pourrait ainsi ralentir les plans d'Intel qui a besoin de ces machines (Intel a passé commande chez ASML pour des Twinscan EXE:5200 à 340 millions de dollars pièce) pour rattraper son retard sur TSMC et Samsung. De son côté,(même si certaines machines équipées de puce M1 Max et M1 Ultra demandent un peu de patience), alors qu'une entreprise comme Sony a toutes les peines du monde à fournir les joueurs en PlayStation 5.