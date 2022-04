Du Wi-Fi 6E pour la Bbox de Bouygues Telecom dès le 25 avril

(le matériel est différent et les anciennes version -v1- ne pourront pas être compatibles Wi-Fi 6E grâce à une mise à jour logicielle. Il semblerait toutefois que quelques clients aient déjà reçu cette évolution de la Bbox avant sa présentation officielle. Il faudra vérifier la présence de la mention v2 sur l'étiquette). L'annonce de Bouygues Telecom ne doit rien au hasard et permet de devancer Orange qui présentera sa nouvelle Livebox dès demain (le Wi-Fi 6E pourrait être de la partie mais cela n'est pas encore confirmé).. Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et la norme Wi-Fi 6E permet de mettre à profit certaines fréquences de la bande des 6 GHz afin de proposer des débits élevés et une connexion plus stable, le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite. Le Wi-Fi 6E est officiellement disponible en France depuis décembre 2021, et la Wi-Fi Alliance évoque pour la suite un Wi-Fi 7 affichant des débits d'au moins 30 Gb/s ainsi qu'une certification en 2024, et une commercialisation des premiers produits certifiés dans la foulée.