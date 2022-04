Twitter : Elon Musk devra respecter les normes de l'UE pour son paradis de la liberté d'expression

quel que soit le nouvel actionnariat, Twitter devra désormais s'adapter totalement aux règles européennes

Que ce soit sur le harcèlement en ligne, la vente de produits contrefaits, la pédopornographie, les appels à des actes terroristes, Twitter devra s'adapter à notre réglementation européenne qui n'existe pas aux Etats-Unis.

une arène inclusive pour la liberté d'expression

place publique

Pas question de s'exonérer du droit communautaire et des nouvelles normes du, qui a été conclu samedi et qui devrait permettre notamment d'obliger les grandes plateformes à mieux lutter contre les contenus illégaux.Ainsi Thierry Breton a précisé à chaud que :En effet, depuis de nombreux mois, le multi-milliardaire s'est plaint de l'importance des restrictions, dénonçant de véritablesjuridique ou administrative. N'oublions pas qu'Elon entend faire le nécessaire pour préserver, élevant Twitter au rang de, l. Pour autant, et pour garantir ce droit, le travail de modération reste de mise, avec pour spectre toutes les formes de harcèlement en ligne.Pour rappel, parmi les nombreuses suggestions d'Elon Musk, il est beaucoup question de: des algorithmes (rendre le code en open source), des tweets (avec un historique accessible des modifications) et de confidentialités (accès et contrôle des données). Mais le vrai enjeu sera d'arriver à concilier tous ces paramètres.