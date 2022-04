Starlink : l'Arcep va organiser une consultation publique pour les utilisateurs français

dans les meilleurs délais

susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à internet à haut débit, et d'affecter les utilisateurs

la bande de fréquences considérée permettait une cohabitation de multiples acteurs satellitaires, n'entraînant donc pas un phénomène de rareté des fréquences

de plus, il existait d'ores et déjà, au jour de l'autorisation, d'autres offres d'accès par Internet à très haut débit par voie satellitaire, dont les utilisateurs représentent quelques dizaines de milliers sur les plus de 17 millions d'abonnés au très haut débit en France

Dans une décision du 9 février dernier publiée cette semaine, le Conseil d'Etat a annulé les autorisations de fréquences délivrées parà Starlink, pour relier ses satellites à ses utilisateurs finaux français.Dans son communiqué, l'Arcep a indiqué qu'à l', elle publierales contributions qu'elle aura reçu des acteurs concernés, et qu'elle prendra alors uneEn effet, la Haute Juridiction administrative avait été saisie par les associations environnementales Priartem et Agir pour l'environnement, et avait annulé la décision de l'Arcep. Elle, alors même que cette décision étaitElle dit avoir retenu une analyse contraire, estimant que. Avant de rajouter :Actuellement, Starlink annonce plus dedans le monde. D'après l'AFP, le service serait encoreen France et les utilisateurs n'auraient pas été pénalisés par cette mesure. Pour rappel, Starlink Internet Services Limited avait reçu(les fameuses zones blanches). Avec cette autorisation d'exploitation, elle avait accordé les(dans les bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz), pour accéder à un internet à haut débit fourni par les satellites de SpaceX.