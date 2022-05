Pour Elon Musk, les 30% de com' d'Apple, c'est comme "taxer Internet"

tweeter

Coke

« La boutique d'Apple qui taxe à 30%, c'est comme si on taxait Internet à 30%... C'est clairement pas OK ! » Elon Musk

taxe Apple

un impôt global sur internet

prison dorée

Apple utilise, je pense, presque 100% de cobalt dans ses batteries, ses téléphones portables et ses ordinateurs portables, mais Tesla n'utilise pas de cobalt dans les packs LFP et presque aucun dans les produits chimiques à base de nickel

Après avoir évoqué l'idée de reprendre Coca-Cola et d'y remettre de la, le patron de Tesla et de SpaceX s'en est une nouvelle fois pris à Apple, qu'il ne porte décidément pas dans son coeur.Pour la petite histoire,. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'homme s'en prend à la: déjà en juillet 2021, lors du procès avec Epic, il avait qualifié la commission de Cupertino commeestimant qu'il devrait être possible d'autoriser les paiements alternatifs.Ironiquement,, à commencer par Apple Music ou encore CarPlay -préférant Spotify par exemple. Depuis, certaines stations de charge ont été ouvertes à la concurrence, et Tidal a également rejoint les applications de musique disponibles sur les modèles de la marque.Enfin,-un minerai très controversé pour son extraction.