les revenus publicitaires en Europe auraient un peu diminué

Il y a beaucoup d'incertitudes dans l'environnement macroéconomique

. En effet, la firme a publié hier des résultats assez relatifs pour le trimestre écoulé,après la fermeture de Wall Street.Toutefois, Alphabet affiche unau trimestre dernier à, ce qui est légèrementdes prévisions. Les revenus publicitaires ont augmenté de 22 %, mais le bénéfice net est en recul de 8 % sur un an, à 16,88 milliards de dollars. Au niveau de la YouTube est pointé du doigt avec seulement 6,87 milliards de dollars en trois mois, en dessous des 7,4 milliards prévus.En revanche,- ce qui confirme les forts investissements du groupe dans ce segment. Celui-ci a en effet recruté 7 400 personnes supplémentaires ce trimestre ! Pour autant, avec 10% des parts de marché, il reste encore devancé par ses deux grands rivaux, Amazon et Microsoft.Aujourd'hui, cet effet s'est quelque peu tassé, d'autant que d'autres facteurs viennent ralentir la donne avec la reprise de la(et les mesures sanitaires), mais aussi laqui aurait entrainé la suspension des services publicitaires pour les utilisateurs basés enSans parler de laqui ne sont plus favorables au groupe. Au-delà,, a précisé Ruth Porat, la CFO d'Alphabet.