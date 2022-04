Que pourrait bien faire Apple avec ses 90 milliards de cash ? (racheter Tesla ? Netlix ? Peloton ?)

montagne

Q : Vous êtes dans une position enviable, à savoir bien au delà d'un objectif de trésorerie neutre. D'un coté, vous avez 90 milliards de dollars de liquidités -ce qui représente 3 % de la valorisation boursière d'Apple- et de l'autre, il y a beaucoup d'actifs qui possèdent des synergies avec Apple au niveau des soins ou des contenus liées à la santé ou la forme physique. Ne serait-ce pas le bon moment pour envisager d'acheter des actifs plutôt que des actions ou des titres ?



R : Nous ne voulons acquérir que des choses stratégiques, acquérir beaucoup de petites entreprises, et nous continuerions à le faire pour obtenir des droits de propriété intellectuelle et de grands talents. Mais nous ne négligeons pas non plus de faire quelque chose de plus grand si l'opportunité se présentait. Je ne veux pas parcourir ma liste avec vous au téléphone, mais nous cherchons toujours.

Il a notamment été interrogé par Wamsi Mohan (Bank of America) sur la stratégie d' Apple en matière d'acquisition d'autres entreprises, notamment dans le segment de la santé, du contenu ou du fitness/sport.Par le passé, de multiples rumeurs ont en effet évoqué(la firme de cycles et autres produits sportifs connectés). Il faut dire que la firme californienne dispose d'unede cash et pourrait tout à fait s'offrir une ou plusieurs entreprises.Mais, d'après son CEO,, même si elle reste à l'affût de toute opportunité.