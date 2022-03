Google vient de publier aujourd'hui Chrome en version 100, disponible sur Mac, PC, iPhone et iPad (et autres plateformes). Pour l'occasion, il offre à son navigateur un petit relooking avec un design rafraîchi et une icône simplifiée avec des couleurs plus vives et sans aucune ombre. Le concepteur de Chrome Elvin Hu a déclaré que lce changement matérialise une image plus moderne de Google . L’application recevant des ajouts régulièrement, cette nouvelle itération n’apporte pas vraiment de grosses fonctionnalités, la plupart étant fournie côté serveur. Google a cependant résolu plusieurs problèmes de sécurité dans Chrome 100, et cette publication inclut 28 correctifs de sécurité.