Apple n'aimerait pas trop la présence des syndicats dans ses Apple Store US...

moins d'opportunités

moins d'attention au mérite

de prendre une décision éclairée

cela changerait fondamentalement notre façon de travailler

s'engager directement [...] un syndicat extérieur qui ne connaît pas Apple ou notre culture rendrait les choses plus complexes et plus rigides

à agir sur le moment ou à répondre aux besoins uniques de chaque personne comme ils l'ont toujours fait

Alors que les employés de nombreux Apple Stores américains découvrent le syndicalisme -comme à Atlanta, à New York, et à Towson, dans le Maryland-, la firme intensifierait ses efforts pour calmer leurs ardeurs.Ainsi, la syndicalisation signifieraitet, avec un impact sur sa carrière risquant d’amoindrir ses possibilités de promotions. Malgré tout, Apple ne semble imposer aucune directive précise ou directe aux chefs de magasins, leur incombantElle soulève toutefois que, avec un impact sur la capacité des deux intervenants àApparemment,(au niveau des boutiques) et de mettre en évidence la capacité des dirigeants de magasins