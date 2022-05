Apple doit faire face à la montée syndicale dans ses Apple Store américains

harcèlement

discrimination

inégalité salariale

pour les écouter

En effet, on murmure de bien vilains mots pour Cupertino , commeou encore. Conséquence logique dans le contexte actuel : on assiste à une montée en puissance du syndicalisme au coeur même de la Pomme (une première aux USA).Parmi les plus virulents, on retrouve deux anciens employés, qui ont fait parler d'elles récemment, Cher Scarlett et Janneke Parris. Ces dernières soutiendraient activement (de l'extérieur du coup) les salariés retail des Apple Store, dans leur désir de se syndiquer.Ce faisant, l' Apple Store du centre commercial Cumberland Mall sera le premier à être syndiqué aux États-Unis. En avril, il était le premier à solliciter des élections. D'autres magasins -notamment le Grand Central Terminal à New York ou celui de Towson Town Center dans le Maryland- en ont également fait de même. Dans cette situation,(VP Retail + People) a justement fait une apparition surprise dans ce dernier, histoire de dire aux employés qu'elle était là...