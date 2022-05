Apple Park : le plan hybride de reprise en présentiel à nouveau suspendu

Après des mois d'incertitude et de reports, les salariés de l'Apple Park ont commencé à revenir en présentiel à laPour cela, la firme avait mis en place une, qui comprenait une présence physique sur certains jours de la semaine. Les employés d'Apple étaient ainsi tenus de travailler à leur poste habituel au moins un jour par semaine au plus tard le 11 avril, au moins deux jours par semaine avant le 2 mai et au moins trois jours par semaine au plus tard le 23 mai.. D’après. En attendant les employés pourront donc télétravailler pendant 3 jours par semaine, ce qui devrait satisfaire les demandes de bon nombre d’entre eux. A cela devrait s’ajouter le renforcement d’autres mesures sanitaires (comme le port du masque).